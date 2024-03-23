Путин подписал закон, позволяющий освобождать контрактников СВО от уголовного наказания

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий механизм освобождения от уголовной ответственности участников СВО. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 23 марта.
Инициативу ранее поддержали Госдума и Совет Федерации. Законопроект дополняет Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы РФ отдельными статьями, в которых закрепляется действующий сегодня механизм освобождения от уголовной ответственности для тех, кто был призван на службу по мобилизации или заключил контракт с Минобороны в период мобилизации или военного положения.
Уточняется, что освобождение от ответственности не распространяется на подозреваемых, обвиняемых или отбывающих наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм. Также под исключение попадают преступления против конституционного строя и безопасности России.
Как пишет ТАСС, контроль над поведением этих лиц будет осуществляться командованием воинских частей. Если в период прохождения службы освобожденный от наказания гражданин совершил новое преступление, то суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенного приговора.