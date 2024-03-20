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    Совет Федерации одобрил закон, позволяющий освобождать контрактников СВО от уголовного наказания

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    10 комментариев

    Совет Федерации одобрил проект закона, позволяющий освобождать от уголовной ответственности проходящих службу в ВС РФ в период специальной военной операции. Об этом 20 марта сообщает ТАСС.

    Законопроект дополняет Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы РФ отдельными статьями, в которых закрепляется действующий сегодня механизм освобождения от уголовной ответственности для тех, кто был призван на службу по мобилизации или заключил контракт с Минобороны в период мобилизации или военного положения.

    Уточняется, что освобождение от ответственности не распространяется на подозреваемых, обвиняемых или отбывающих наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм. Также под исключение попадают преступления против конституционного строя и безопасности России.

    Решение было принято единогласно.

    Закон об освобождении от уголовной ответственности за контракт с Вооруженными силами был подписан летом 2023 года. По словам депутата Павла Крашенинникова, эту практику уже отработали, теперь остается систематизировать предложенные нормы и вынести их в отдельные статьи УК и УПК.

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    Комментарии 10

    Гость20 Мар 2024 в 14:24
    Счас за неправильно застегнутую пуговичку уголовку шить будут...
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 14:10
    "Уточняется, что освобождение от ответственности не распространяется на подозреваемых, обвиняемых или отбывающих наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм. Также под исключение попадают преступления против конституционного строя и безопасности России." - То есть насильники совершеннолетних, убийцы, мошенники, а также те кто избил человека до инвалидности освобождаются от ответственности?
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