Совет Федерации одобрил закон, позволяющий освобождать контрактников СВО от уголовного наказания

Совет Федерации одобрил проект закона, позволяющий освобождать от уголовной ответственности проходящих службу в ВС РФ в период специальной военной операции. Об этом 20 марта сообщает ТАСС.

Законопроект дополняет Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы РФ отдельными статьями, в которых закрепляется действующий сегодня механизм освобождения от уголовной ответственности для тех, кто был призван на службу по мобилизации или заключил контракт с Минобороны в период мобилизации или военного положения.

Уточняется, что освобождение от ответственности не распространяется на подозреваемых, обвиняемых или отбывающих наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм. Также под исключение попадают преступления против конституционного строя и безопасности России.