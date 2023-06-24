    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    4 м/с, зап

    760мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd84.08eur91.49

    Путин подписал закон о праве судимых заключать контракты с ВС РФ

    2564
    22 комментария

    Президент РФ Владимир Путин подписал законы, касающиеся службы в армии по контракту. Документы опубликованы 24 июня на портале правовой информации.

    Первое изменение позволяет имеющим судимость или ограниченно годным к военной службе заключать контракты с Минобороны РФ в период мобилизации, военного положения и в военное время. Поступить на службу смогут те, кто уже отбыл наказание и снял или погасил судимость, а также люди с неснятой судимостью. Однако это не касается тех, кто был осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления, преступления против половой неприкосновенности детей, терроризм и экстремизм.

    Еще один закон устанавливает основания для освобождения от уголовной ответственности для лиц, заключивших контракт о службе в армии. Речь идет о тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести. Нормы касаются в том числе тех, кто был мобилизован для участия в СВО или заключил контракт о прохождении военной службы в российской армии и совершил преступления небольшой или средней тяжести.

    Освободиться от ответственности и погасить судимость можно будет после получения госнаграды или увольнения со службы — по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья и другим основаниям.

    При этом, как говорили в Госдуме, действие закона будет распространяться только на тех, кто совершил преступления до его вступления в силу, чтобы возможность заключить контракт «не стала мотивацией преступного поведения граждан».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 22

    Свободу Лёхе!24 Июн 2023 в 18:09
    На сам деле, "ситуация" очень по-разному выглядит с разных сторон.. - Лёха, не глумись, все это знают! - Господи, тогда спрошу я Тебя, что же такое.. - Знание?! - Видишь ли, слишком уж затёрто это Слово, когда Адам познавал Еву.. - Не продолжай, пожалуйста!.. Это и называется.. плоть от плоти и сплотиться? - Почему ты спрашиваешь? - Ну, губернатор тут просто призвал к чему-то..) - Вокруг Закона он призывал когда-нибудь сплотиться? - Не, Господи, даже рядом не стояло..) - Подозреваю, что он даже не знает Твоего Закона..) - Тогда, зачем он? - Роскошь, наверное, любит..) - И, всё? - Что Ты меня спрашиваешь, людей спроси..) - Погоди-погоди, помнишь.. Мэр у вас был? - Да, Собчак! ) - Куда же делся он?! - Прости, Ты спрашиваешь.., как мы, из тех, непростых времён, когда людям просто есть нечего было, докатились вот ровно до такого "уровня"? - Есть же у тебя что есть и пить? - Есть. - И? - Да, я понял, меня, типа, всё устраивает, а уж, что там чуть за Горизонтом.. - не моё дело, типа, я - сво
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close