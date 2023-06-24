Путин подписал закон о праве судимых заключать контракты с ВС РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал законы, касающиеся службы в армии по контракту. Документы опубликованы 24 июня на портале правовой информации.

Первое изменение позволяет имеющим судимость или ограниченно годным к военной службе заключать контракты с Минобороны РФ в период мобилизации, военного положения и в военное время. Поступить на службу смогут те, кто уже отбыл наказание и снял или погасил судимость, а также люди с неснятой судимостью. Однако это не касается тех, кто был осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления, преступления против половой неприкосновенности детей, терроризм и экстремизм.



Еще один закон устанавливает основания для освобождения от уголовной ответственности для лиц, заключивших контракт о службе в армии. Речь идет о тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести. Нормы касаются в том числе тех, кто был мобилизован для участия в СВО или заключил контракт о прохождении военной службы в российской армии и совершил преступления небольшой или средней тяжести.



Освободиться от ответственности и погасить судимость можно будет после получения госнаграды или увольнения со службы — по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья и другим основаниям.

