Реальные зарплаты в России выросли на 10,8%, безработица — на очередном историческом минимуме. Так утверждает Росстат

Реальные зарплаты россиян в феврале 2024 года увеличились на 10,8% в годовом выражении, причем к январю 2023 года рост составил 3,2%, следует из данных Росстата, опубликованных 27 апреля.

Среднемесячная зарплата в феврале 2024 года составила 78,432 тысячи рублей, что на 19,3% больше, чем годом ранее.

Реальные располагаемые доходы россиян за вычетом инфляции выросли за первый квартал 2023 года на 5,8%. Большая часть доходов населения приходится на оплату труда, которая выросла до 64,6% с 62,8% годом ранее. Доля доходов от соцвыплат, собственности и предпринимательской деятельности снизилась — чуть меньше чем на процент. На теневые доходы приходится 5,2% от денежных поступлений.