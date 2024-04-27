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    Реальные зарплаты в России выросли на 10,8%, безработица — на очередном историческом минимуме. Так утверждает Росстат

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    Реальные зарплаты россиян в феврале 2024 года увеличились на 10,8% в годовом выражении, причем к январю 2023 года рост составил 3,2%, следует из данных Росстата, опубликованных 27 апреля.

    Среднемесячная зарплата в феврале 2024 года составила 78,432 тысячи рублей, что на 19,3% больше, чем годом ранее.

    Реальные располагаемые доходы россиян за вычетом инфляции выросли за первый квартал 2023 года на 5,8%. Большая часть доходов населения приходится на оплату труда, которая выросла до 64,6% с 62,8% годом ранее. Доля доходов от соцвыплат, собственности и предпринимательской деятельности снизилась — чуть меньше чем на процент. На теневые доходы приходится 5,2% от денежных поступлений.

    Также Росстат представил первую оценку уровня бедности в России за 2023 год — 8,5%. В 2023 году он оценивался в 9,3%, в 2022 году — в 9%.

    Безработица в марте обновила очередной исторический рекорд и составила 2,7% после минимального уровня 2,8% в феврале. Всего безработными числились 2,1 млн граждан. Наименьший показатель безработицы был зарегистрирован в Москве (1,1%), Амурской области и Красноярском крае (1,3%), а также в Нижегородской области (1,4%) и Санкт-Петербурге (1,5%). Самый высокий уровень безработицы — в Ингушетии (27,2%), Дагестане (11,9%) и Чечне (10,3%).

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что средняя номинальная начисленная заработная плата петербуржца в январе 2024 года составила 92 526 рублей, что на 30% меньше, чем в декабре 2023 года, когда показатель перевалил за 130 тысяч.

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