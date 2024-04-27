Реальные зарплаты в России выросли на 10,8%, безработица — на очередном историческом минимуме. Так утверждает Росстат

Реальные зарплаты россиян в феврале 2024 года увеличились на 10,8% в годовом выражении, причем к январю 2023 года рост составил 3,2%, следует из данных Росстата, опубликованных 27 апреля.
Среднемесячная зарплата в феврале 2024 года составила
Реальные располагаемые доходы россиян за вычетом инфляции выросли за первый квартал 2023 года на 5,8%. Большая часть доходов населения приходится на оплату труда, которая выросла до 64,6% с 62,8% годом ранее. Доля доходов от соцвыплат, собственности и предпринимательской деятельности снизилась — чуть меньше чем на процент. На теневые доходы приходится 5,2% от денежных поступлений.
Также Росстат представил первую оценку уровня бедности в России за 2023 год — 8,5%. В 2023 году он оценивался в 9,3%, в 2022 году — в 9%.
Безработица в марте обновила очередной исторический рекорд и составила 2,7% после минимального уровня 2,8% в феврале. Всего безработными числились
Ранее «Фонтанка» писала о том, что средняя номинальная начисленная заработная плата петербуржца в январе 2024 года составила