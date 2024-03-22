Средняя зарплата в Петербурге в январе упала на 30%. Планку задрали новогодние премии

Средняя номинальная начисленная заработная плата петербуржца в январе 2024 года составила 92 526 рублей, сообщает 22 марта Петростат. Это на 30% меньше, чем в декабре 2023 года, когда показатель перевалил за 130 тысяч.
В годовом выражении (по сравнению с январем 2023 года) средняя зарплата по Петербургу уже с учетом инфляции выросла на 4,9%.
Самую крупную зарплату в городе по-прежнему получают сотрудники из сферы добычи полезных ископаемых — 282,3 тысячи рублей, что в полтора раза больше, чем в январе 2023 года. Также это в 3,1 раза больше среднего уровня.
На 27,5% увеличились зарплаты в сфере воздушного и космического транспорта. Третье место по темпам роста показали гостиницы и общепит, где средняя зарплата выросла на 24,4% по сравнению с тем, что было год назад. В январе, по данным Петростата, работники этой сферы получают в среднем 60,3 тысячи рублей. В то время как сфера почтовой и курьерской деятельности осталась в аутсайдерах — средняя зарплата там составляет 48,6 тысячи, что почти вполовину ниже среднего уровня по городу.