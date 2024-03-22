Средняя зарплата в Петербурге в январе упала на 30%. Планку задрали новогодние премии

Средняя номинальная начисленная заработная плата петербуржца в январе 2024 года составила 92 526 рублей, сообщает 22 марта Петростат. Это на 30% меньше, чем в декабре 2023 года, когда показатель перевалил за 130 тысяч.



В годовом выражении (по сравнению с январем 2023 года) средняя зарплата по Петербургу уже с учетом инфляции выросла на 4,9%.

Самую крупную зарплату в городе по-прежнему получают сотрудники из сферы добычи полезных ископаемых — 282,3 тысячи рублей, что в полтора раза больше, чем в январе 2023 года. Также это в 3,1 раза больше среднего уровня.