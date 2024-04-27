В Москве арестовали продюсера Reuters. Его обвиняют в сотрудничестве с экстремистами

Продюсер новостной службы информационного агентства Reuters Константин Габов арестован в Москве. Решение вынесено Басманным судом 27 апреля, сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.
По версии следствия, Габов помогал готовить выпуски на YouTube канале «Навальный LIVE». Журналисту вменяют вторую часть статьи 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»). Канал, указывает пресс-служба, используется как «площадка для размещения контента ФБК*, признанного иноагентом и экстремистской организацией».
Фигуранта арестовали до 27 июня. Агентство Reuters пока не комментировало арест своего сотрудника.
*Экстремистская организация, запрещена в России, также признана НКО-иноагентом