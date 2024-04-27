Пять авторских маршрутов, которые сделают «Ночь музеев» еще интереснее

Путешествие петербургского литератора и экскурсовода Никиты Елисеева по ночному БДТ — это эксцентричное повествование о театре и времени, о легендах и гениях места: от мецената и воздухоплавателя графа Антона Апраксина, построившего здание театра на Фонтанке, 65, до первого художественного руководителя БДТ поэта Александра Блока; от первых сценографов театра — мирискусников Александра Бенуа и Мстислава Добужинского — до знаменитого советского режиссера Георгия Товстоногова.



Знакомство с историей театра будет сопровождаться диалогами ведущего со старожилами театра, хранителями памяти Большого драматического, и завершится на сцене, где в этот вечер в 116-й раз покажут спектакль «Гроза» эпохи современного БДТ.

