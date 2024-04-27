Не пропустите самую культурную ночь года: в этот раз — с 18 на 19 мая. Музеи, театры, библиотеки и выставочные залы откроют двери в неурочное время, а оператор Tele2, постоянный партнер события, предложит своим клиентам полезные привилегии. Какие именно — рассказываем подробно.
Пять авторских маршрутов, которые сделают «Ночь музеев» еще интереснее
Авторский взгляд
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Авторские маршруты
Более 130 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов будут ждать посетителей этим вечером и ночью. Все они представят специальные программы: новые выставки, концерты, спектакли, нестандартные экскурсии и мастер-классы, исторические реконструкции и конкурсы.
Свою уникальную подборку авторских маршрутов от известных петербуржцев предлагает Tele2. Абоненты оператора смогут узнать о необычных памятниках архитектуры, совершить музыкальный променад, посетить театральные площадки.
Маршрут Наталии Яблонской
Автор маршрута — куратор проекта «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге.
Музей почвоведения имени В.В.Докучаева: Биржевой проезд, 6
Маршрут Веры Ивановой
Музей железных дорог России: Библиотечный пер., 4, корп. 2, стр. 1
Автор маршрута — руководитель направления внутренних коммуникаций сети буше.
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме: Литейный пр., 53
Библиотеку имени В. В. Маяковского на Фонтанке: наб. реки Фонтанки, 44
Музей искусства Санкт‑Петербурга XX–XXI веков: наб. канала Грибоедова, 103
Маршрут Всеволода Ловкачева
Автор маршрута — коренной петербуржец из семьи архитекторов, а по профессии — стендап-комик.
РОСФОТО: Большая Морская ул., 35
Нарвские Триумфальные ворота: пл. Стачек
Дом Бажанова: ул. Марата, 72а
Маршрут Антона Лиссова
Дом государственной службы: Каменноостровский пр., 66
Автор маршрута — вокалист группы Jane Air, музыкальный продюсер и клипмейкер.
Маршрут Ярослава Баярунаса
Автор маршрута — певец и артист музыкального театра, создатель и ведущий онлайн-концертов.
Что рекомендует посетить:
Что рекомендует посетить:
Что рекомендует посетить:
Что рекомендует посетить:
Что рекомендует посетить:
Шереметьевский дворец: наб. реки Фонтанки, 34
Музей театрального и музыкального искусства: ул. Зодчего Росси, 2а
Театр «На Литейном»: Литейный пр., 51
Большой зал Филармонии имени Д.Д.Шостаковича: Михайловская ул., 2
Петрикирхе: Невский пр., 22–24
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Музей‑институт семьи Рерихов: 18-я линия В.О., 1
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Билеты за минуты
Абоненты Tele2 смогут посетить лучшие музеи, обменяв минуты своего пакетного тарифа. За 300 минут можно получить промокод на один бесплатный билет или на скидку на билеты в три или пять музеев. Обмен уже открыт в личном кабинете на сайте оператора и в приложении «Мой Tele2».
Обратите внимание: промокод надо будет активировать на сайте «Ночи музеев».
Обменять минуты
А ещё в буше можно подарить кофе незнакомому человеку, чтобы поделиться теплом и поднять настроение. Для этого нужно показать на кассе QR-код и сказать, что эта чашка подвешенного кофе для случайного гостя в очереди.
Кофе для искусства
Абоненты Tele2 смогут исследовать музеи Петербурга с кофе от сети буше: бодрящий напиток особенно кстати, когда культурная программа намечена на вечер или ночь. Нажмите кнопку «Получить подарок» на сайте оператора и вам придет SMS с QR-кодом, который при покупке надо будет отсканировать на кассе.
Рекомендации от Миа
В этом году посетителям «Ночи музеев» впервые помогает искусственный интеллект Миа. Она готова составить индивидуальный маршрут, ориентируясь на ваши интересы и предпочтения. Если не можете решить, что из разнообразной программы проекта привлекает вас больше всего, пройдите простой тест — и получите рекомендации Миа. Она выберет те места и события, которые должны вам понравиться.
Энергия впечатлений
Абонентам Tele2 доступны два часа бесплатной аренды пауэрбанка в сервисе EnerGO — отличная возможность оставаться онлайн, чтобы делиться эмоциями от экскурсий, концертов и спектаклей.
Установите приложение сервиса, получите SMS с промокодом на сайте оператора, введите его в специальное поле — и добавьте энергии уставшему от обилия впечатлений смартфону.
«Ночь музеев» онлайн
Для тех, кто в «Ночь музеев» останется дома, Tele2 проведет трансляцию экскурсий на своем сайте.
Путешествие петербургского литератора и экскурсовода Никиты Елисеева по ночному БДТ — это эксцентричное повествование о театре и времени, о легендах и гениях места: от мецената и воздухоплавателя графа Антона Апраксина, построившего здание театра на Фонтанке, 65, до первого художественного руководителя БДТ поэта Александра Блока; от первых сценографов театра — мирискусников Александра Бенуа и Мстислава Добужинского — до знаменитого советского режиссера Георгия Товстоногова.

Знакомство с историей театра будет сопровождаться диалогами ведущего со старожилами театра, хранителями памяти Большого драматического, и завершится на сцене, где в этот вечер в 116-й раз покажут спектакль «Гроза» эпохи современного БДТ.
«Мифы и легенды Большого драматического театра»
«Тайны петербургских фасадов: связь времен»
Архитектор Евгений Герасимов пригласит на экскурсию по творческому пространству мастерской, где с 1991 года проектируются здания для Петербурга, Москвы и других городов России. Участникам покажут уникальные макеты и сделанные вручную чертежи.
«Ботанический сад — хранитель имен 300-летней мировой истории»
Директор Ботанического Института Дмитрий Гельтман пригласит вас в тропики оранжерейного комплекса, расскажет о «научных именах» в ботанике и покажет растения с необычными названиями, в которых запечатлены фамилии реальных людей.
С подробной программой проекта и описанием всех привилегий можно ознакомиться на spbmuseum.tele2.ru
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Акция «Бесплатный вход в один музей или скидка 300 рублей на билет в три или пять музеев»
Акция «Бесплатный вход в один музей или скидка 300 рублей на билет в три или пять музеев» проводится компанией Tele2, сроки действия акции: с 26 апреля по 20 мая 2024 года, подробнее об организаторах акции, полных условиях и сроках читайте на сайте.
Акция «Кофе в подарок»
Акция «Кофе в подарок» проводится компанией Tele2. Напиток можно получить во всех кондитерских-пекарнях буше и теплого хлеба в Санкт-Петербурге. Срок действия предложения: с 22 апреля по 19 мая 2024 года. Подробнее об организаторах акции, полных условиях и сроках читайте на сайте.
Акция «2 часа в подарок»
Акция «2 часа в подарок» проводится компанией Tele2. Абоненты оператора смогут зарядить смартфоны, используя сервис EnerGO, срок проведения акции с 22 апреля по 20 мая 2024 года. Подробнее об организаторах акции, полных условиях и сроках читайте на сайте.
Реклама, ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены: ООО «Т2 Мобайл»
Иллюстраций: shutterstock
Дизайнер: Ольга Сергеева

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