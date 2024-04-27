Суд арестовал 12-го фигуранта по делу о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая 12-го фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает 27 апреля пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Арестованный — 21-летний Курбонов Джумахон Бегиджонович. В суде выяснилось, что молодой человек зарегистрирован у себя на родине в Таджикистане, а в РФ он работал неофициально, жил в хостеле. Ему вменяется статья о совершении теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку — п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ.

По версии следствия, Курбанов предоставлял деньги для подготовки теракта, в том числе для обеспечения участников группы средствами связи. Уточняется, что он систематически оплачивал им счета.

Как пишет ТАСС, рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения прошло в закрытом режиме. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.