Суд арестовал 12-го фигуранта по делу о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая 12-го фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает 27 апреля пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Арестованный — 21-летний Курбонов Джумахон Бегиджонович. В суде выяснилось, что молодой человек зарегистрирован у себя на родине в Таджикистане, а в РФ он работал неофициально, жил в хостеле. Ему вменяется статья о совершении теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку — п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ.
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По версии следствия, Курбанов предоставлял деньги для подготовки теракта, в том числе для обеспечения участников группы средствами связи. Уточняется, что он систематически оплачивал им счета.
Как пишет ТАСС, рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения прошло в закрытом режиме. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Вечером 22 марта группа вооруженных людей ворвалась в красногорский «Крокус Сити Холл» и открыла стрельбу по находившимся там людям. Позже в здании произошел взрыв и начался пожар. По последним данным, число жертв достигло 144, еще 551 человек пострадал. По суду арестованы 12 фигурантов, в том числе 4 исполнителя.