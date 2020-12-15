Туроператоры назвали город, который переманит гостей у закрывающегося на новогодний локдаун Петербурга

Столица Татарстана из-за отсутствия дополнительных коронавирусных ограничений может принять тех москвичей, которые планировали приехать на зимние праздники в Петербург, сообщает 15 декабря Ассоциация туроператоров РФ.
«Казань может переманить тех московских туристов, которые ранее планировали провести зимние каникулы в Санкт-Петербурге и других «закрывающихся» городах России», — рассказали в АТОР.
В регионе не стали вводить новые ограничения в праздники, поэтому «торжество состоится практически в доковидном объеме». В частности, в новогоднюю ночь работа заведений общепита разрешена аж до трех утра.
Загрузка отелей в Казани уже приближается к 100 процентам.
В начале декабря туроператоры фиксировали массовые отмены туров в Петербург. Среди популярных направлений тогда также назывались Карелия и Калининград.
Ограничения на новогодний период в Петербурге были введены после петербургского концерта Басты, который вызвал недовольство из-за возможного несоблюдения коронавирусных ограничений, и роста заболеваемости COVID-19. Заведения общественного питания не смогут обслуживать посетителей с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года.
С начала пандемии в Петербурге выявлено уже 182 022 случая COVID-19. В начале декабря Минздрав заявил, что ситуация с коронавирусом в Петербурге вызывает «наибольшую тревогу». Чуть позже глава Роспотребнадзора Анна Попова констатировала, что ситуация в городе управляемая.