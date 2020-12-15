Туроператоры назвали город, который переманит гостей у закрывающегося на новогодний локдаун Петербурга

Столица Татарстана из-за отсутствия дополнительных коронавирусных ограничений может принять тех москвичей, которые планировали приехать на зимние праздники в Петербург, сообщает 15 декабря Ассоциация туроператоров РФ.



«Казань может переманить тех московских туристов, которые ранее планировали провести зимние каникулы в Санкт-Петербурге и других «закрывающихся» городах России», — рассказали в АТОР.

В регионе не стали вводить новые ограничения в праздники, поэтому «торжество состоится практически в доковидном объеме». В частности, в новогоднюю ночь работа заведений общепита разрешена аж до трех утра.