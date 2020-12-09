FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -5
73.66р89.20р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
9
Печать

«Делать там будет нечего». Россияне массово отказываются от Нового года в Петербурге в пользу Карелии и Калининграда

Российский союз туриндустрии фиксирует, что после введенных в Петербурге ограничений туристы перебронируют поездки.

«Конечно, ограничения [в Петербурге] привели к массовым аннуляциям. Для турбизнеса, конечно, это серьезный удар, потому что очень многие туристы планировали посетить этот город в новогодние праздники. В случае закрытия музеев, ресторанов и кафе, конечно, делать там будет нечего», — цитирует 9 декабря заявление президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева «Интерфакс».

По его словам, туристы вместо Северной столицы теперь бронируют поездки в Карелию и Калининград.

При этом туроператоры опасаются «эффекта домино», в результате которого другие регионы пойдут по пути Петербурга.

Ограничения на новогодний период в Петербурге были введены после петербургского концерта Басты, который вызвал недовольство из-за возможного несоблюдения коронавирусных ограничений. Заведения общественного питания не смогут обслуживать посетителей с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года.

С начала пандемии в Петербурге выявлено уже 159 389 случаев COVID-19, а за сутки был установлен новый рекорд по приросту заразившихся. В начале декабря Минздрав заявил, что ситуация с коронавирусом в Петербурге вызывает «наибольшую тревогу».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

ppky0323
Как так лихо можно менять направления, это ж надо врубать поиск с нуля? Маршруты, отели.... Это что, куда угодно, лишь бы не дома?
Opioman
Спасибо Беглову
DEMOMON
После 10-го января, всем миром будет лечить Калининград, по всей вероятности.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний