«Делать там будет нечего». Россияне массово отказываются от Нового года в Петербурге в пользу Карелии и Калининграда

«Конечно, ограничения [в Петербурге] привели к массовым аннуляциям. Для турбизнеса, конечно, это серьезный удар, потому что очень многие туристы планировали посетить этот город в новогодние праздники. В случае закрытия музеев, ресторанов и кафе, конечно, делать там будет нечего», — цитирует 9 декабря заявление президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева «Интерфакс».

Российский союз туриндустрии фиксирует, что после введенных в Петербурге ограничений туристы перебронируют поездки.

По его словам, туристы вместо Северной столицы теперь бронируют поездки в Карелию и Калининград.



При этом туроператоры опасаются «эффекта домино», в результате которого другие регионы пойдут по пути Петербурга.



Ограничения на новогодний период в Петербурге были введены после петербургского концерта Басты, который вызвал недовольство из-за возможного несоблюдения коронавирусных ограничений. Заведения общественного питания не смогут обслуживать посетителей с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года.



С начала пандемии в Петербурге выявлено уже 159 389 случаев COVID-19, а за сутки был установлен новый рекорд по приросту заразившихся. В начале декабря Минздрав заявил, что ситуация с коронавирусом в Петербурге вызывает «наибольшую тревогу».