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В Петербурге новый рекорд по приросту заразившихся коронавирусом. По России заболеваемость держится на одном уровне

За последние сутки в Петербурге выявили 3761 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом 9 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Это новый рекорд с начала пандемии — предыдущий был установлен на выходных (3751). По России заболеваемость остается примерно на одном уровне — за 24 часа выявили 26 190 случаев (против 26 097 накануне).

Новых заразившихся снова нашли во всех российских регионах. Лидерами коронавирусной статистики по ежедневному приросту остаются Москва (5145) и Петербург. Происходящее именно в этих двух городах определяет ситуацию с COVID-19 в России, как считают в Роспотребнадзоре.

В петербургском оперативном штабе рассказали, что сегодня на COVID-19 обследовали уже 35 752 горожанина, а под медицинским наблюдением остаются 2104. С начала пандемии в Петербурге заболели 159 389 человек.

В России число случаев COVID-19 выросло до 2 541 199. По этому показателю наша страна уступает только Бразилии (почти 6,7 миллиона), Индии (почти 9,7 миллиона) и США (15,1 миллиона). В мире зараженных насчитали уже 68,2 миллиона.

Число выздоровевших от коронавируса россиян перевалило за 2 миллиона. Летальных случаев зафиксировали 44 718.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Fjfef
Всё! Закрывай СоюзПечать.))
Марти МакФлай
Сюда, наверное, и мой попал. Сделали тест, кстати, быстро в коммерческой лаборатории. В понедельник вечером сдавал, во вторник в середине дня на почту пришел "положительный" ответ.
rastaman
Офигеть. Всего на 10 больше заболевших на 5-млн город - и уже нагнетание паники - «рекорд»! «Новый»!
Все-таки современные сми это помойка.
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