В Петербурге новый рекорд по приросту заразившихся коронавирусом. По России заболеваемость держится на одном уровне

За последние сутки в Петербурге выявили 3761 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом 9 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Это новый рекорд с начала пандемии — предыдущий был установлен на выходных (3751). По России заболеваемость остается примерно на одном уровне — за 24 часа выявили 26 190 случаев (против 26 097 накануне).
Новых заразившихся снова нашли во всех российских регионах. Лидерами коронавирусной статистики по ежедневному приросту остаются Москва (5145) и Петербург. Происходящее именно в этих двух городах определяет ситуацию с COVID-19 в России, как считают в Роспотребнадзоре.
В петербургском оперативном штабе рассказали, что сегодня на COVID-19 обследовали уже 35 752 горожанина, а под медицинским наблюдением остаются 2104. С начала пандемии в Петербурге заболели 159 389 человек.
В России число случаев COVID-19 выросло до 2 541 199. По этому показателю наша страна уступает только Бразилии (почти 6,7 миллиона), Индии (почти 9,7 миллиона) и США (15,1 миллиона). В мире зараженных насчитали уже 68,2 миллиона.
Число выздоровевших от коронавируса россиян перевалило за 2 миллиона. Летальных случаев зафиксировали 44 718.