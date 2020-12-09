В Петербурге новый рекорд по приросту заразившихся коронавирусом. По России заболеваемость держится на одном уровне

За последние сутки в Петербурге выявили 3761 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом 9 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Это новый рекорд с начала пандемии — предыдущий был установлен на выходных (3751). По России заболеваемость остается примерно на одном уровне — за 24 часа выявили 26 190 случаев (против 26 097 накануне).



Новых заразившихся снова нашли во всех российских регионах. Лидерами коронавирусной статистики по ежедневному приросту остаются Москва (5145) и Петербург. Происходящее именно в этих двух городах определяет ситуацию с COVID-19 в России, как считают в Роспотребнадзоре.

