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Роспотребнадзор: Ситуация с коронавирусом определяется происходящим в Петербурге и Москве

Почти 40% удельного веса заболевших COVID-19 приходятся на Москву и Санкт-Петербург, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ситуация остается напряженной и в значительной степени определяется заболеваемостью в Москве и Санкт-Петерубурге. Остается сегодня удельный вес до 40% от общего количества заболевших в сутки, которые приходятся на эти два субъекта РФ», — сказала Попова 7 декабря на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19, который транслировал телеканал «Россия 24».

По ее словам, сохраняется тяжелая ситуация и в Карелии, где показатель заболеваемости составляет 75,7 на 100 тысяч населения. Она отметила, что наиболее интенсивный рост заражения сейчас наблюдается на промышленных производствах, в торговле, на транспорте и среди госслужащих. «Внутренний контроль и внутренняя дисциплина сейчас крайне важны», — резюмировала Попова.

Глава ведомства также констатировала, что масочный режим в основном соблюдается во всех регионах.

За последние сутки в России выявили 28 142 заболевших коронавирусом, их которых 7279 — в Москве, а 3741 — в Петербурге. На две столицы приходится 39,16% заболевших за 24 часа.

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Комментарии (11)

264227761
Еще
- обойтись без сахара , молочного!
264227761
Да , упустил -
добавить в настой
чебрец - 2ч
Душица - 1 ч

хорошо б ингаляция
эквалипта
264511431
Где делаю 40% тестирования от всего объёма, там и наблюдают 40% заболевших )))
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