Роспотребнадзор: Ситуация с коронавирусом определяется происходящим в Петербурге и Москве

«Ситуация остается напряженной и в значительной степени определяется заболеваемостью в Москве и Санкт-Петерубурге. Остается сегодня удельный вес до 40% от общего количества заболевших в сутки, которые приходятся на эти два субъекта РФ», — сказала Попова 7 декабря на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19, который транслировал телеканал «Россия 24».

По ее словам, сохраняется тяжелая ситуация и в Карелии, где показатель заболеваемости составляет 75,7 на 100 тысяч населения. Она отметила, что наиболее интенсивный рост заражения сейчас наблюдается на промышленных производствах, в торговле, на транспорте и среди госслужащих. «Внутренний контроль и внутренняя дисциплина сейчас крайне важны», — резюмировала Попова.

Глава ведомства также констатировала, что масочный режим в основном соблюдается во всех регионах.

За последние сутки в России выявили 28 142 заболевших коронавирусом, их которых 7279 — в Москве, а 3741 — в Петербурге. На две столицы приходится 39,16% заболевших за 24 часа.