В Петербурге задержан сотрудник МВД из Чечни с большими зрачками, пистолетом и красными корочками

Полиция Московского района Петербурга задержала на улице Звездной своего коллегу из Чеченской Республики. Сотрудник МВД привлек внимание патрульных нервозностью и широкими зрачками. Об этом «Фонтанке» стало известно 27 апреля.



37-летний мужчина шатался, нервничал и изменился в лице. Он не понимал, куда идет, а в расширенных зрачках патрульные могли увидеть свое отражение. Алкоголем от него, правда, не пахло. Полиция сделала соответствующие выводы. Его доставили в 33 отдел полиции, где провели досмотр. В присутствии понятых из кармана джинсов доставленного был извлечен сверток. В сумке нашелся пистолет, 2 пластинки таблеток, которые любят наркозависимые, а также удостоверения сотрудника МВД и ветерана боевых действий — все от 2018 года.

