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    В Петербурге задержан сотрудник МВД из Чечни с большими зрачками, пистолетом и красными корочками

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    26 комментариев

    Полиция Московского района Петербурга задержала на улице Звездной своего коллегу из Чеченской Республики. Сотрудник МВД привлек внимание патрульных нервозностью и широкими зрачками. Об этом «Фонтанке» стало известно 27 апреля.

    37-летний мужчина шатался, нервничал и изменился в лице. Он не понимал, куда идет, а в расширенных зрачках патрульные могли увидеть свое отражение. Алкоголем от него, правда, не пахло. Полиция сделала соответствующие выводы. Его доставили в 33 отдел полиции, где провели досмотр. В присутствии понятых из кармана джинсов доставленного был извлечен сверток. В сумке нашелся пистолет, 2 пластинки таблеток, которые любят наркозависимые, а также удостоверения сотрудника МВД и ветерана боевых действий — все от 2018 года.

    По данным «Фонтанки», задержанный действительно является сотрудником МВД Чеченской Республики, состоит на рядовой должности, в его обязанности входит охрана зданий. Изъятое направлено на экспертизу.

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    Комментарии 26

    Басик27 Апр 2024 в 15:43
    Ылита:))
    +9−0
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