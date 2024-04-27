Тело умершего на Кубе канадца по ошибке отправили в Россию

Тело погибшего на Кубе 68-летнего канадца по ошибке отправили в Россию, а его семье доставили тело незнакомого россиянина. Об этом 27 апреля сообщили на сайте телеканала CTV News.



Пенсионер умер 22 марта от остановки сердца во время отдыха на кубинском курорте Варадеро. Останки доставили его семье в Канаду на прошлой неделе, однако выяснилось, что на опознание поступил не их родственник, а ранее неизвестный им более молодой россиянин. Последний также скончался на Кубе, но вместо него в Россию отправили канадца.

Ситуацией заинтересовались в МИД Канады, там сообщили, что работают над решением сложившейся ситуации. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья был вынужден принести свои извинения канадской коллеге Мелани Жоли.