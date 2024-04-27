    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, ю-з

    766мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.01eur98.72

    Тело умершего на Кубе канадца по ошибке отправили в Россию

    2222
    9 комментариев

    Тело погибшего на Кубе 68-летнего канадца по ошибке отправили в Россию, а его семье доставили тело незнакомого россиянина. Об этом 27 апреля сообщили на сайте телеканала CTV News.

    Пенсионер умер 22 марта от остановки сердца во время отдыха на кубинском курорте Варадеро. Останки доставили его семье в Канаду на прошлой неделе, однако выяснилось, что на опознание поступил не их родственник, а ранее неизвестный им более молодой россиянин. Последний также скончался на Кубе, но вместо него в Россию отправили канадца.

    Ситуацией заинтересовались в МИД Канады, там сообщили, что работают над решением сложившейся ситуации. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья был вынужден принести свои извинения канадской коллеге Мелани Жоли.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Куба
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close