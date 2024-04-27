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    Осужденный за угрозу убийством прятался в будке, выгнав пса, чтобы не попасться ФСИН

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    Сомнительный «подарок» обнаружили сотрудники ГУФСИН Свердловской области в собачьей будке. Осужденный за угрозу убийством хотел спрятаться там от закона.

    Как сообщает свердловское ГУФСИН, сотрудники проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск». Они искали осужденных, уклоняющихся от исполнения уголовных наказаний. Иногда находки поджидали их в неожиданных местах. Например, житель Сысертского района, которому назначили обязательные работы за угрозу убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ), решил укрыться в собачьей будке с надписью «подарки», выгнав пса из своего дома.

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    Он занял место собаки, но, к сожалению осужденного, был замечен сотрудниками отдела розыска. Теперь гражданин будет отбывать наказание в местах лишения свободы, добавили в свердловском ГУФСИН.

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