В Петербурге суд арестовал шесть предполагаемых участников преступного сообщества экс-миллиардера Псутури

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения фигурантам дела о преступном сообществе, во главе которого следственный комитет видит бизнесмена Темура Псутури.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга в субботу, 27 апреля, с ходатайством о заключении под стражу в суд были доставлены семеро. Домой вернулась только официально нетрудоустроенная Марина Кожевых.
СК считает, что 50-летняя уроженка Бийска отвечала за бухгалтерию преступной группы. Суд отказал следствию, назначив женщине запрет определённых действий.
Остальные фигуранты также рассчитывали на меру мягче той, что просило следствие, но суд не убедили. До 24 июня в следственный изолятор определены предполагаемые инкассаторы, а официально — безработные Даниил Рыкачев и Леван Кобалия, менеджер ООО «Маер Групп» Александра Щеглова, главный бухгалтер «Бумпро» Екатерина Китаева. Под арестом также гендиректор компании «Зодчий» Сергей Лукьянов, который якобы отвечал за взаимодействие с кредитными учреждениями, и начальник юротдела фирмы «Возрождение» Руслан Утяганов — экс-сотрудника московского управления Федерального Казначейства считают ответственным за юридическое сопровождение преступной группы.
Всем вменяют участие в преступном сообществе и незаконную банковскую деятельность. Согласно материалам дела, с августа 2020 года по июнь 2023 их усилиями в Петербурге были обналичены 7,8 млрд рублей. Доход, который насчитали фигурантам, превышает 550 млн рублей.
Ключевую роль в схеме следствие отводит бывшему миллиардеру грузинского происхождения Темуру Псутури, в июне прошлого года арестованному по делу о мошенничестве. Второй предполагаемый организатор и 27-летняя дочь бизнесмена, подозреваемая в участии в преступном сообществе, находятся за пределами России.