По делу бывшего петербургского миллиардера Псутури задержаны семеро. Под подозрением дочь

Следственный комитет объединил десять человек в преступное сообщество, во главе которого видят петербургского бизнесмена грузинского происхождения Темура Псутури. В нём нашлось место и для дочери коммерсанта.
По делу Псутури задержаны семеро, стало известно «Фонтанке» 27 апреля. Сам бизнесмен арестован ещё в июне прошлого года, ему вменяют лукавую продажу квартиры в элитном жилом комплексе на Пионерской.
В апреле этого года ему добавили незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере, неправомерный оборот средств платежей и создание преступного сообщества. Вторым руководителем следствие видит 44-летнего жителя Всеволожска. СПАРК знает его как гендиректора фирмы Псутури в Петербурге, следственный комитет — как ответственного за разработку обнальных схем и распределение финансовых потоков. Он находится за пределами России, как и одна из предполагаемых участниц преступного сообщества — 27-летняя дочь Псутури.
В Петербурге она возглавляла несколько строительных фирм, сейчас живёт в Грузии. Следствие считает, что отцу она помогала в качестве операционистки.
Ещё семеро предполагаемых участников, зарегистрированных в Петербурге, Москве и Брянске, задержаны. По предварительным данным, в их числе — 42-летний бывший сотрудник столичного Управления федерального казначейства, в преступном сообществе отвечавший за юридическое сопровождение. По версии следствия, с августа 2020 года по июнь 2023-го в Петербурге они обналичили почти 8 млрд рублей, получив более 550 млн рублей дохода.
Десятки обысков в нескольких регионах прошли 25 апреля. Изъяты документы, арестовано порядка 100 млн рублей на счетах подконтрольных фирм.