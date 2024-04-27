По делу бывшего петербургского миллиардера Псутури задержаны семеро. Под подозрением дочь

Следственный комитет объединил десять человек в преступное сообщество, во главе которого видят петербургского бизнесмена грузинского происхождения Темура Псутури. В нём нашлось место и для дочери коммерсанта.



По делу Псутури задержаны семеро, стало известно «Фонтанке» 27 апреля. Сам бизнесмен арестован ещё в июне прошлого года, ему вменяют лукавую продажу квартиры в элитном жилом комплексе на Пионерской.

В апреле этого года ему добавили незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере, неправомерный оборот средств платежей и создание преступного сообщества. Вторым руководителем следствие видит 44-летнего жителя Всеволожска. СПАРК знает его как гендиректора фирмы Псутури в Петербурге, следственный комитет — как ответственного за разработку обнальных схем и распределение финансовых потоков. Он находится за пределами России, как и одна из предполагаемых участниц преступного сообщества — 27-летняя дочь Псутури.