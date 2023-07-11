В Петербурге грузинский миллиардер нашёл 10 миллионов, чтобы выйти на свободу. Залог не дотянул до суммы хищений

Обвиняемый в мошенничестве грузинский миллиардер Темур Псутури совершил попытку выбраться из следственного изолятора в Петербурге, но не преуспел. Следствию требуется время, чтобы оценить все изъятые бренды.



О продлении Псутури стражи Октябрьским райсудом 11 июля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Он предложил 10 миллионов рублей, чтобы не за решёткой коротать ближайшие месяцы, на которые выпадает в том числе его 49-летие.



Следователь настаивал, что отпускать обвиняемого преждевременно. Его проверяют на причастность к другим преступлениям. Впереди очные ставки, экспертиза и арест изъятого имущества, в числе которого ювелирные изделия и наручные часы мировых брендов.

