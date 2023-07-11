В Петербурге грузинский миллиардер нашёл 10 миллионов, чтобы выйти на свободу. Залог не дотянул до суммы хищений

Обвиняемый в мошенничестве грузинский миллиардер Темур Псутури совершил попытку выбраться из следственного изолятора в Петербурге, но не преуспел. Следствию требуется время, чтобы оценить все изъятые бренды.
О продлении Псутури стражи Октябрьским райсудом 11 июля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Он предложил 10 миллионов рублей, чтобы не за решёткой коротать ближайшие месяцы, на которые выпадает в том числе его 49-летие.
Следователь настаивал, что отпускать обвиняемого преждевременно. Его проверяют на причастность к другим преступлениям. Впереди очные ставки, экспертиза и арест изъятого имущества, в числе которого ювелирные изделия и наручные часы мировых брендов.
Суд праздновать на воле не позволил и оставил фигуранта под арестом до 5 октября. Ему предъявлено обвинение в подделке документов, мошенничестве в особо крупном размере и двух эпизодах покушения на хищение.
По информации «Фонтанки», Псутури вменяют лукавую продажу квартиры в элитном жилом комплексе на Пионерской, 50, летом 2019 года. Согласно материалам дела, принадлежавшую женщине недвижимость продали за 16,2 млн рублей. Нового владельца подыскали также для места в паркинге, за которое успели получить 500 тысяч, и для квартиры её сестры в том же доме — эти сделки не довели до конца.
В октябре 2020 года Петроградский районный суд приговорил к 8 годам строгого режима и пяти годам в колонии общего Мурмана Чиковани и Регину Матулевич, фотография которой была в поддельных документах. Оба обжаловали наказание как чрезвычайно суровое, отметив в том числе активное содействие следствию и возбуждение новых дел. В июле прошлого года горсуд сократил их сроки на полгода.
Псутури задержали в Москве в июне. Он не признал вину, заявив, что для гендиректора строительной фирмы с миллиардными контрактами вменяемая сумма — копейки.
Свое состояние Темур Псутури сделал на дорожных подрядах и подготовке Петербурга к 300-летнему юбилею. В Петербург он перебрался из Грузии в начале нулевых.