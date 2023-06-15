В Петербурге арестован грузинский миллиардер. Ему вменяют мошенничество с недвижимостью

Октябрьский районный суд заключил под стражу известного грузинского миллиардера Темура Псутури, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Об этом 15 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Двумя днями ранее Псутури в Москве задержали сотрудники ФСБ, после чего его доставили в ГСУ СК по Петербургу.



Следствие полагает, что бизнесмен и другие лица при помощи подложного паспорта на имя О. пытались продать на улице Пионерской место в паркинге и квартиру стоимостью более 16 млн рублей. По мнению СК, Псутури с партнерами получил деньги, но процедуру по отчуждению имущества им довести до конца не удалось по независящим от них обстоятельствам.