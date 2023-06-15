В Петербурге арестован грузинский миллиардер. Ему вменяют мошенничество с недвижимостью

Октябрьский районный суд заключил под стражу известного грузинского миллиардера Темура Псутури, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Об этом 15 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Двумя днями ранее Псутури в Москве задержали сотрудники ФСБ, после чего его доставили в ГСУ СК по Петербургу.
Следствие полагает, что бизнесмен и другие лица при помощи подложного паспорта на имя О. пытались продать на улице Пионерской место в паркинге и квартиру стоимостью более 16 млн рублей. По мнению СК, Псутури с партнерами получил деньги, но процедуру по отчуждению имущества им довести до конца не удалось по независящим от них обстоятельствам.
Против меры фигурант возражал. Сообщил о своей непричастности и недоказанности всего, что говорит следователь. Повиснув на клетке, довел до суда следующее: «Я — генеральный директор строительной фирмы с миллиардными контрактами! А мне тут какие-то копейки вменяют». В итоге Псутури арестовали, пока на месяц.
Свое состояние Темур Псутури сделал на дорожных подрядах и подготовке Петербурга к 300-летнему юбилею. В Петербург он перебрался из Грузии в начале нулевых. Работал в компании «Строй-Инвест», затем возглавил ее. В 2011 году фирма вошла в созданную ГК «Тотал Девелопмент» вместе с другими активами, в том числе производством фильтров, автохимии, изделий из пластмассы, деревопереработкой. В 2012 году, накануне выхода на биржу и переименования в ГК «Роллман», продал долю партнерам. Затем инвестировал более 40 млн долларов в запуск магазина товаров для строительства и дома в Грузии.