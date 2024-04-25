Бывший петербургский миллиардер Псутури стал фигурантом дела о незаконной банковской деятельности

В Петербурге, Москве и Костроме проведено более 40 обысков по делу о создании преступного сообщества, занимавшегося обналичиванием денег на протяжении двух лет. В его создании следствие подозревает известного в прошлом 50-летнего петербургского бизнесмена Темура Псутури. Об этом 25 апреля рассказывает 47news.

За два года преступная группа обналичила около 8 миллиардов рублей, заработав более 500 миллионов рублей (приблизительно 7%), считают в Следственном комитете. Возбуждены дела по статье 187 УК РФ о «неправомерном обороте средств платежей» и «незаконной банковской деятельности» в составе преступного сообщества, по предварительным данным, могут быть задержаны около десяти человек.