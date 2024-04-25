Бывший петербургский миллиардер Псутури стал фигурантом дела о незаконной банковской деятельности

В Петербурге, Москве и Костроме проведено более 40 обысков по делу о создании преступного сообщества, занимавшегося обналичиванием денег на протяжении двух лет. В его создании следствие подозревает известного в прошлом
За два года преступная группа обналичила около 8 миллиардов рублей, заработав более 500 миллионов рублей (приблизительно 7%), считают в Следственном комитете. Возбуждены дела по
Следствие подозревает в создании и руководстве группировкой
Во время обысков 25 апреля изъяты поддельные документы, электронные подписи, флешки, ноутбуки и печати. Следствие предполагает, что наряду с Псутури преступным сообществом руководил Кирилл Москаленко.
Бизнесмен Псутури в Петербург перебрался из Грузии в начале нулевых. Работал в компании «Строй-Инвест», затем возглавил ее. В 2011 году фирма вошла в созданную ГК «Тотал Девелопмент» вместе с другими активами, в том числе производством фильтров, автохимии, изделий из пластмассы, деревообработкой. В 2012 году, накануне выхода на биржу и переименования в ГК «Роллман», продал долю партнерам. Затем инвестировал более 40 миллионов долларов в запуск магазина товаров для строительства и дома в Грузии.