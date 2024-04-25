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    Бывший петербургский миллиардер Псутури стал фигурантом дела о незаконной банковской деятельности

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    В Петербурге, Москве и Костроме проведено более 40 обысков по делу о создании преступного сообщества, занимавшегося обналичиванием денег на протяжении двух лет. В его создании следствие подозревает известного в прошлом 50-летнего петербургского бизнесмена Темура Псутури. Об этом 25 апреля рассказывает 47news.

    За два года преступная группа обналичила около 8 миллиардов рублей, заработав более 500 миллионов рублей (приблизительно 7%), считают в Следственном комитете. Возбуждены дела по статье 187 УК РФ о «неправомерном обороте средств платежей» и «незаконной банковской деятельности» в составе преступного сообщества, по предварительным данным, могут быть задержаны около десяти человек.

    Следствие подозревает в создании и руководстве группировкой 50-летнего петербургского бизнесмена Темура Псутури, который попадал в рейтинги самых богатых людей города, но несколько лет назад признан банкротом, а прошлым летом задержан по делу о мошенничестве с квартирой на 16 миллионов. В рамках этого дела Псутури не признал вину. Как сообщала тогда объединенная пресс-служба судов, «Повиснув на клетке, довел до суда следующее: "Я — генеральный директор строительной фирмы с миллиардными контрактами! А мне тут какие-то копейки вменяют"». Состояние Псутури сделал на дорожных подрядах и подготовке Петербурга к 300-летнему юбилею.

    Во время обысков 25 апреля изъяты поддельные документы, электронные подписи, флешки, ноутбуки и печати. Следствие предполагает, что наряду с Псутури преступным сообществом руководил Кирилл Москаленко.

    Бизнесмен Псутури в Петербург перебрался из Грузии в начале нулевых. Работал в компании «Строй-Инвест», затем возглавил ее. В 2011 году фирма вошла в созданную ГК «Тотал Девелопмент» вместе с другими активами, в том числе производством фильтров, автохимии, изделий из пластмассы, деревообработкой. В 2012 году, накануне выхода на биржу и переименования в ГК «Роллман», продал долю партнерам. Затем инвестировал более 40 миллионов долларов в запуск магазина товаров для строительства и дома в Грузии.

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