В Петербурге хотят обанкротить известного грузинского миллиардера

Почивший самарский АктивКапиталБанк подал заявление о признании банкротом Темура Псутури. В своё время он сделал состояние на дорожных подрядах и подготовке Петербурга к 300-летнему юбилею.



Банкротный иск зарегистрирован Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти 10 марта. Размер претензий не раскрывается. Дата предварительного заседания не назначена.

46-летний Темур Псутури входит в рейтинг миллиардеров «Делового Петербурга». Про него писали, что он переехал в Северную столицу из Грузии в начале 2000-х годов. Работал в фирме «Строй-инвест», выполнявшей подряды к 300-летию Петербурга, а через десять лет возглавил ее. В 2011 году фирма вошла в созданную ГК «Тотал Девелопмент» вместе с другими активами, в том числе производством фильтров, автохимии, изделий из пластмассы, деревопереработкой. В 2012 году, накануне выхода на биржу и переименования в ГК «Роллман», продал долю партнерам. Затем инвестировал более 40 млн долларов в запуск магазина товаров для строительства и дома в Грузии.