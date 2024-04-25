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    40 обысков и 150 арестованных счетов. В Петербурге накрыли преступное сообщество по «обналу»

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    Следственный комитет Петербурга расследует уголовное дело о создании преступного сообщества. К участникам нагрянули силовики.

    Следственный комитет Российской Федерации

    Как сообщает Следком в четверг, 25 апреля, установлено, что в Петербурге действовало организованное преступное сообщество, члены которого осуществляли незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей. За 2020–2023 годы подконтрольные преступному сообществу юридические лица получили не менее семи миллиардов рублей с целью последующего обналичивания.

    25 апреля сотрудники полиции и ФСБ провели более 40 обысков. По данным «Фонтанки», они прошли в Петербурге, а также в Ленинградской, Московской и, предположительно, Костромской областях. Кроме того, наложены аресты более чем на 150 расчетных счетов физических и юридических лиц.

    Возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем (части 1, 2 статьи 210 УК РФ). Также в одно производство с ним соединен ряд уголовных дел, возбужденных по фактам незаконной банковской деятельности, обналичивания денежных средств и неправомерного оборота средств платежей.

    Следователи устанавливают все обстоятельства, решается вопрос о задержании участников преступного сообщества в качестве подозреваемых.

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