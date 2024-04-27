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    Столб черного дыма повалил из горящего трамвая на проспекте Солидарности. Из салона вырывались языки пламени

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    Густой черный дым повис над проезжей частью из-за пожара в трамвае на проспекте Солидарности.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 27 апреля, возгорание случилось около 17:48 у дома 11. К месту происшествия оперативно были направлены два расчета спасателей. Огонь удалось ликвидировать менее чем за 20 минут, обошлось без пострадавших. «На крыше трамвая без пассажиров обгорел ящик с электрооборудованием», — пояснили в ведомстве.

    Мегаполис / Telegram

    Судя по кадрам очевидцев «Фонтанки» и телеграм-канала «Мегаполис», огонь разгорелся в районе кабины рельсового транспорта. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение особенно затруднено в направлении к перекрестку с улицей Коллонтай.

    «Водитель действовал по инструкции, оперативно эвакуировал пассажиров. Ожидая прибытия пожарных, пытался справиться собственными силами. Движение восстанавливается», — сообщили в пресс-службе ГУП СПб «Горэлектротранс».

    Фото: «Фонтанка.ру»

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