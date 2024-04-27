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    Прогулочные суда прошли парадом по Неве, отпраздновав открытие сезона

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    Комитет по транспорту Петербурга

    Теплая погода в Петербурге создала ажиотаж не только на улицах, но и на воде. И вовремя — сегодня в городе дали торжественный старт навигации 2024 года и открыли туристический сезон.

    К началу сезона приурочили полуденный пушечный выстрел в Петропавловской крепости, а по Неве прошел торжественный парад, сообщили 27 апреля в комитете по транспорту. Прогулочные катера и теплоходы уже полны желающих посмотреть на город с воды, а на берегу — не менее людные набережные. Вот что значит в Петербурге тепло и солнечно.

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    Навигация по рекам и каналам в Петербурге началась еще 15 апреля, но вернувшаяся в город зима несильно располагала для прогулок по воде. На Неве и Малой Неве сезон открылся 10 апреля, а на рукавах Невы — 20 апреля.

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