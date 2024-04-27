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    Захарова объяснила проверки прибывающих через Казахстан граждан Таджикистана

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    На сухопутных участках российско-казахстанской границы повышены меры безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле» в условиях сохраняющейся террористической угрозы. Въезжающих иностранных граждан тщательно досматривают независимо от гражданства, заявила в своем телеграмм-канале представитель МИД России Мария Захарова 27 апреля.

    Ситуацию с гражданами Таджикистана, «застрявшими на границе Южно-Уральского региона Казахстана и Оренбургской области России», Захарова назвала преувеличенной, добавив, что сейчас в очереди находятся не более 30 автомобилей.

    «Более 40% иностранных граждан стремятся покинуть Россию через указанные пункты по истечении 90 дней (из 180 положенных) для того, чтобы сразу же вернуться назад и, таким образом, получить возможность находиться в стране в течение очередных 90 дней», — прокомментировала Захарова. По её словам, российские пограничники находятся в прямом контакте с иностранными партнёрами, чтобы оперативно решать возникшие трудности, а также оказывать партнерское содействие по вопросам безопасности.

    Ранее МИД Таджикистана рекомендовал гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России. Причины такого заявления не объяснялись. Издание «Азия-Плюс» сообщило о «сотнях таджикских мигрантов», застрявших на российско-казахстанской границе.

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