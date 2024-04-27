Захарова объяснила проверки прибывающих через Казахстан граждан Таджикистана

На сухопутных участках российско-казахстанской границы повышены меры безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле» в условиях сохраняющейся террористической угрозы. Въезжающих иностранных граждан тщательно досматривают независимо от гражданства, заявила в своем телеграмм-канале представитель МИД России Мария Захарова 27 апреля.

Ситуацию с гражданами Таджикистана, «застрявшими на границе Южно-Уральского региона Казахстана и Оренбургской области России», Захарова назвала преувеличенной, добавив, что сейчас в очереди находятся не более 30 автомобилей.