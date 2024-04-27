Захарова объяснила проверки прибывающих через Казахстан граждан Таджикистана

На сухопутных участках российско-казахстанской границы повышены меры безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле» в условиях сохраняющейся террористической угрозы. Въезжающих иностранных граждан тщательно досматривают независимо от гражданства, заявила в своем телеграмм-канале представитель МИД России Мария Захарова 27 апреля.
Ситуацию с гражданами Таджикистана, «застрявшими на границе Южно-Уральского региона Казахстана и Оренбургской области России», Захарова назвала преувеличенной, добавив, что сейчас в очереди находятся не более 30 автомобилей.
«Более 40% иностранных граждан стремятся покинуть Россию через указанные пункты по истечении 90 дней (из 180 положенных) для того, чтобы сразу же вернуться назад и, таким образом, получить возможность находиться в стране в течение очередных 90 дней», — прокомментировала Захарова. По её словам, российские пограничники находятся в прямом контакте с иностранными партнёрами, чтобы оперативно решать возникшие трудности, а также оказывать партнерское содействие по вопросам безопасности.
Ранее МИД Таджикистана рекомендовал гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России. Причины такого заявления не объяснялись. Издание «Азия-Плюс» сообщило о «сотнях таджикских мигрантов», застрявших на российско-казахстанской границе.