ЛДПР создает Совет ветеранов для сохранения наследия Жириновского

На съезде партии ЛДПР ее лидер Леонид Слуцкий анонсировал создание Совета ветеранов. Он будет заниматься сохранением наследия Владимира Жириновского.

Как пишут 27 апреля «Ведомости», войти в Совет смогут те, кто состоит в партии больше 30 лет. Таких людей в ЛДПР насчитывается 921 человек. «Это люди, которые в самом начале, в самый сложный период, рядом с Владимиром Вольфовичем создавали организацию, продвигали ее программу и формировали актив», — цитирует издание Слуцкого.

Также в планы ЛДПР входит создание цифровой партийной экосистемы. В качестве примера Слуцкий привел нейросеть «Жириновский».