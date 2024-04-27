    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 8

    0 м/с, штиль

    766мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.78eur98.03

    ЛДПР создает Совет ветеранов для сохранения наследия Жириновского

    659
    7 комментариев

    На съезде партии ЛДПР ее лидер Леонид Слуцкий анонсировал создание Совета ветеранов. Он будет заниматься сохранением наследия Владимира Жириновского.

    Как пишут 27 апреля «Ведомости», войти в Совет смогут те, кто состоит в партии больше 30 лет. Таких людей в ЛДПР насчитывается 921 человек. «Это люди, которые в самом начале, в самый сложный период, рядом с Владимиром Вольфовичем создавали организацию, продвигали ее программу и формировали актив», — цитирует издание Слуцкого.

    Также в планы ЛДПР входит создание цифровой партийной экосистемы. В качестве примера Слуцкий привел нейросеть «Жириновский».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close