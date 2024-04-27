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    Заболевших корью в СПбГУ оказалось двое. Из-за них на дистанционку перевели три корпуса

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    В СПбГУ подтвердили перевод трех корпусов на дистанционку из-за обнаружения очагов кори. Болезнь выявили у двух студентов, рассказали «Фонтанке» в университете 27 апреля.

    На дистанционный режим переводят корпуса в переулке Декабристов, 16, на 10-й линии В.О., 33–35, и Менделеевской линии, 5. Карантин продлится с 27 апреля по 17 мая.

    «В указанных зданиях организована дезинфекция, в связи с чем вход в здания ограничен», — добавили в университете.

    Как ранее стало известно «Фонтанке», на карантин отправили студентов Института наук о земле, а также факультетов истории и философии. Учащихся попросили сдать анализы на антитела. Профилактические мероприятия проводятся и в общежитиях университета в студгородке ПУНК: по блокам ходят врачи и требуют показать прививочные сертификаты. Пока вход ограничен только в корпус № 15 — для «проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий».

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