Заболевших корью в СПбГУ оказалось двое. Из-за них на дистанционку перевели три корпуса

В СПбГУ подтвердили перевод трех корпусов на дистанционку из-за обнаружения очагов кори. Болезнь выявили у двух студентов, рассказали «Фонтанке» в университете 27 апреля.



На дистанционный режим переводят корпуса в переулке Декабристов, 16, на 10-й линии В.О., 33–35, и Менделеевской линии, 5. Карантин продлится с 27 апреля по 17 мая.



«В указанных зданиях организована дезинфекция, в связи с чем вход в здания ограничен», — добавили в университете.

