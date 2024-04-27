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    Машину скорой помощи подбили на перекрестке Науки и Гражданского. Видео

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    1 комментарий

    «Фонтанка.ру»

    Автомобиль скорой помощи попал в аварию на севере Петербурга днем 27 апреля. Пробка держится уже несколько часов.

    ДТП случилось в 12:51 на пересечении Гражданского проспекта с проспектом Науки, стало известно «Фонтанке». На записи с камеры наблюдения видно, как медицинский транспорт выезжает на перекресток с Гражданского, пока остальные машины ждут на светофоре, и получает удар а правый бок от легковой машины, ехавшей по Науки.

    Звука на записи нет, но видно, как водитель автомобиля, ехавший по Науки со стороны Тихорецкого, заранее притормаживает на перекрестке и пропускает скорую. Есть ли в ДТП пострадавшие, уточняется.

    По данным «Яндекс.Пробок», движение на перекрестке затруднено до сих пор.

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