Машину скорой помощи подбили на перекрестке Науки и Гражданского. Видео

«Фонтанка.ру»
Автомобиль скорой помощи попал в аварию на севере Петербурга днем 27 апреля. Пробка держится уже несколько часов.
ДТП случилось в 12:51 на пересечении Гражданского проспекта с проспектом Науки, стало известно «Фонтанке». На записи с камеры наблюдения видно, как медицинский транспорт выезжает на перекресток с Гражданского, пока остальные машины ждут на светофоре, и получает удар а правый бок от легковой машины, ехавшей по Науки.
Звука на записи нет, но видно, как водитель автомобиля, ехавший по Науки со стороны Тихорецкого, заранее притормаживает на перекрестке и пропускает скорую. Есть ли в ДТП пострадавшие, уточняется.
По данным «Яндекс.Пробок», движение на перекрестке затруднено до сих пор.