ФМБА назвало факторы, которые увеличивают риск смерти при COVID-19

Индекс массы тела выше 30, мужской пол, повышенный уровень глюкозы являются факторами, повышающими вероятность летального исхода при COVID-19, сообщили 15 декабря РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.
«Вероятность летального исхода повышается в зависимости от дополнительных факторов: возраст, индекс массы тела выше 30, мужской пол, уровень глюкозы», — говорится в сообщении.
Специалисты ФМБА создали математическую модель, способную предсказывать тяжесть и клиническое течение COVID-19, на основе определенных показателей, в том числе по скорости оседания эритроцитов и частоте дыхательных движений, уточнили в пресс-службе.