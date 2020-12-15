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ФМБА назвало факторы, которые увеличивают риск смерти при COVID-19

Индекс массы тела выше 30, мужской пол, повышенный уровень глюкозы являются факторами, повышающими вероятность летального исхода при COVID-19, сообщили 15 декабря РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.

«Вероятность летального исхода повышается в зависимости от дополнительных факторов: возраст, индекс массы тела выше 30, мужской пол, уровень глюкозы», — говорится в сообщении.

Специалисты ФМБА создали математическую модель, способную предсказывать тяжесть и клиническое течение COVID-19, на основе определенных показателей, в том числе по скорости оседания эритроцитов и частоте дыхательных движений, уточнили в пресс-службе.

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Комментарии (1)

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Чем больше возраст, вес и сахар в крови, тем выше риски. Ваш кэп.
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