Главврач Боткина сделал прививку от COVID-19 и рассказал о последствиях

Главный врач больницы им. Боткина в Петербурге Денис Гусев привился от коронавируса и получил иммунитет.



«Я делал прививку. Как вы знаете, она состоит из двух компонентов. После первого в течение суток был грипподобный синдром. Это достаточно закономерно и ничего страшного в этом нет, — заявил главврач 15 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург». — В результате сформирован хороший защитный титр антител. Который позволяет более спокойно работать, в том числе и в «красной» зоне».

Массовая вакцинация в Петербурге должна начаться в ближайшее время — город готовит 70 прививочных пунктов и планирует на первом этапе снабдить вакциной 110 тысяч человек.