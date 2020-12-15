«Принцесса Анастасия» осталась без «Турпомощи». Пассажиров просят подождать возврата денег за несостоявшиеся круизы

Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» отказало ООО «МСПЛ», генеральному агенту паромного оператора Moby Spl, в возврате денег для перечисления пассажирам за круизы, которые были отменены из-за пандемии COVID-19.



Такое сообщение получили 14 декабря клиенты компании. По их словам, пассажиры, купившие билеты на сайте, получали возмещение напрямую, тогда как те, кто купил их в официальном офисе «Морского фасада», должны были получить их через «Турпомощь», подав пакет документов. Решение о возврате денег должно было поступить до 15 декабря, но из-за отказа «Турпомощи» ждать их пока не стоит.