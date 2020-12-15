«Принцесса Анастасия» осталась без «Турпомощи». Пассажиров просят подождать возврата денег за несостоявшиеся круизы

Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» отказало ООО «МСПЛ», генеральному агенту паромного оператора Moby Spl, в возврате денег для перечисления пассажирам за круизы, которые были отменены из-за пандемии COVID-19.
Такое сообщение получили 14 декабря клиенты компании. По их словам, пассажиры, купившие билеты на сайте, получали возмещение напрямую, тогда как те, кто купил их в официальном офисе «Морского фасада», должны были получить их через «Турпомощь», подав пакет документов. Решение о возврате денег должно было поступить до 15 декабря, но из-за отказа «Турпомощи» ждать их пока не стоит.
Ранее правительство РФ разрешило туроператорам использовать деньги, ранее перечисленные ими в фонд персональной ответственности, для возврата туристам за отмененные из-за пандемии заграничные туры.
На данный момент ООО «МСПЛ» изучает правовые возможности для оспаривания отказа «Турпомощи» и проводит консультации с Ростуризмом, а также с другими профильными органами, говорится в письме, разосланном клиентам.
Глава Moby Spl Сергей Котенев не назвал сумму, которую ООО «МСПЛ» рассчитывает получить от «Турпомощи», но отметил, что она больше, чем сумма претензий туристов, предъявленных компании.
Туристам придется запастись терпением. В постановлении правительства РФ №1073 говорится, что организации, осуществляющие туристическую деятельность, могут выплачивать деньги за отмененные туры до конца 2021 года. Причины отказа, по словам Сергея Котенева, организация не раскрыла. «Мы от своих обязательств не оказываемся и предпринимаем максимальные усилия, чтобы забрать свои деньги у «Турпомощи», чтобы выплатить туристам», — отметил он.