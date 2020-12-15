Фото: предоставлено организаторами

C начала декабря в Петербурге постепенно формируется новое комьюнити. Три десятка петербуржцев старше 50 лет — участники экскурсионной спецмастерской — учатся разрабатывать маршруты прогулок по городу, чтобы уже в январе запустить первые из них. Организаторы курсов зовут участников не «пожилыми», а «старшими» и уверяют, что те могут вскоре изменить экскурсионную сферу и сделать встречи со слушателями более «личными».

«Они вызывают эмоции»

Еженедельно встречаясь в ZOOM-конференции, участники, младшему из которых чуть больше 50 лет, рассказывают друг другу истории своих районов, спорят о том, где лучше искать источники с проверенными фактами в Сети, и учатся выступать на публике. Правда, пока что из-за пандемии коронавируса обсуждать наработки с коллегами получается только онлайн. На занятиях присутствует от 18 до 27 человек.



Экскурсионную мастерскую для горожан от 50 лет организовали благотворительный фонд «Добрый город Петербург» и проект «Открытая карта», известный фестивалями авторских экскурсий «от местных и для местных». Такая концепция означает, что темой прогулки может стать всё, что угодно: от истории отдельно взятой улицы, дома, квартиры, где проживает ведущий, до ещё более узкоспециализированных тем. Например, поход на кладбище к старообрядческим захоронениям, изучение новых общественных пространств или велосипедных маршрутов. Как уверяет куратор проекта «Открытая карта», экскурсовод Елена Погребная, такие прогулки выходят не скучно-историческими, а напротив, затягивают слушателей: «авторы любят место, в котором живут, хотят по-новому рассказать о нём», опираются на воспоминания, а значит — вызывают эмоции у других. Работая со слушателями новой мастерской, организаторы проекта называют их не «пожилыми», а «старшими». Это позволяет никого не обидеть, а главное не акцентировать внимание на возрасте учеников, который — будь то 50 или 97 лет — не имеет никакого значения.



«Если экскурсовод показывает места своего детства, отводит экскурсантов к точке, где когда-то был кинотеатр или дом творчества, то кто-то из слушателей вполне может воскликнуть: «Я тоже ел там мороженое!» Возникнет связь, тема для разговора, — объясняют идеологи проекта. — С этой стороны, истории горожан старше 50 лет особенно интересны: они видели больше, чем часть их потенциальных слушателей, в деталях знают, как менялся город, охотно рассказывают о местах своей работы, проживания и обычно легко делятся личными историями.

предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами

В 2018 году тонкости того, как объединить собственные знания с историческими фактами, чтобы получился связный рассказ, кураторы уже объясняли участникам «Школы третьего возраста» — программы с образовательными курсами для пожилых, а в 2019-м — подопечным «Ночлежки». Тогда уроки проводились для тех, кто хотел «вспомнить скиллы» (навыки) и чем-то занять свободное время. В этом сезоне организаторы и участники в перспективе собираются водить экскурсии на постоянной основе и, если позволит эпидемиологическая ситуация, даже организовать отдельный фестиваль прогулок «Открытой карты» от «старших» в 2021 году.



«У нас нет цели вырастить профессионалов, но мы даём людям возможность применить забытые скиллы, чтобы они могли развиваться как лидеры, расширить круг общения. Мы даём им не рыбу а удочку — подсказываем, какую из идей стоит реализовать и как это сделать. К тому же это возможность и для их родных увидеть их с другой стороны: и вот уже школьник может сходить на авторскую экскурсию, которую создала его бабушка», — объясняет заместитель директора «Доброго города Петербурга» и менеджер направления «Старшее поколение» Ольга Борисова. «Таких, как мы, море»

«Без такой мастерской, мы бы, старушенции, так и сидели дома, а я бы никогда не дошла до такого профессионального уровня», — шутливо уверила корреспондента «Фонтанки» жительница Красносельского района, председатель совета ветеранов № 3 муниципального округа Урицк, Мария Пампушкина. Петербурженке 75 лет, решение принять участие в проекте для тех, кто хочет вести экскурсии, она приняла потому, что всегда увлекалась историей. Однажды ради интереса женщина вышла на Невский проспект и начала спрашивать у прохожих, почему на Малой Садовой установлены скульптуры кота Елисея и кошки Василисы. «Только один человек тогда остановился, заинтересовался: достал телефон, почитал и узнал, что фигуры эти в честь петербургских блокадных котов установили», — поделилась Мария. Именно после этого женщина задумалась о том, как «было бы здорово, если бы люди знали не только Чижика-Пыжика и ангела с Петропавловской крепости», но и менее очевидные памятники и места. Делиться фактами о родном районе с друзьями и родными Мария любила всегда, гуляла по городу, самостоятельно искала дополнительную информацию о местных достопримечательностях, например о Полежаевском парке, куда ходила заниматься скандинавской ходьбой.

Мария Пампушкина Фото: Из личного архива

«В нашем районе такие красивые палисадники, — вздыхает Мария. — Я бы к лету хотела рассказать об этом. Я живу среди исторических мест: Полежаевский парк, район воинского захоронения «Рубеж» на углу проспекта Ветеранов и улицы Добровольцев. Пришла в мастерскую, потому что не знаю, с чего начать, как правильно построить тему, чтобы людям было интересно, а я могла бы эти знания передать. Мне это очень важно. Нужно, чтобы кто-то подсказал, как делать прогулки профессионально, на что опираться. Этой зимой я бы хотела создать экскурсию о Великой Отечественной войне. Как раз у нас в районе проходила линия фронта. Я 1945 года рождения».

Искать информацию о нужных ей точках в Сети Марии не помогает никто. О «переквалификации в экскурсоводы» после многих лет работы бухгалтером говорить своим сыновьям она пока что не хочет: «Каждый по-своему поймёт, они занятые».

«Вот когда у меня что-нибудь получится, я буду знать весь маршрут, то тогда я, конечно же, им не только скажу, но и позову их», — обещает Мария.



О мечтах и будущем продукте женщина говорит воодушевленно, делится тем, что как раз ищет материал после очередной встречи в ZOOM и рассуждает о том, как её экскурсии помогут друзьям, соседям, да и просто всем желающим узнать что-то новое.

Её коллега по мастерской, 62-летняя Галина Поломских — волонтёр и руководитель проектов региональной общественной организации воспитанников детских домов блокадного Ленинграда. Женщина сама занимается организацией экскурсий, сопровождает детей блокадников в поездки и планирует развиваться в этом направлении.



Галина Поломских Фото: Из личного архива

«Мастерская очень вовремя попалась мне на глаза, потому что мы в региональной общественной организации вскоре собираемся создавать «Клуб путешественников», и навыки мне пригодятся. Тем более наши блокадники — образованные люди и знают про город практически всё», — поделилась Галина, подчеркнув, что ценит новый подход. Участница хотела бы «открывать Петербург изнутри» и для начала сделать пешеходную экскурсию по Пушкинской улице. Именно там находится центр для детей-блокадников, а значит, потенциальным экскурсантам из их числа не придётся специально куда-то ехать, прогулка выйдет не утомительной.



«Возможно, у нас даже блокадники будут вовлечены в проведение каких-то экскурсий: попросим что-то их рассказать. Люди любят истории, особенно личные», — считает Галина и уверяет, что на то, насколько захватывающей будет экскурсия, не влияет возраст её автора, ведь харизма и умение говорить — индивидуальные качества. Ещё десять лет назад женщин её возраста наверняка назвали бы по имени-отчеству, но сейчас с молодежью она знакомится по имени, потому что верит: «младшим» горожанам с ней интересно.

Галина всю жизнь работала в сфере туризма, отвечала за организацию туров в одной из городских компаний. В процессе она и познакомилась с блокадниками, которые однажды обратились к ней с просьбой устроить одну из поездок, и продолжила работать с их обществом на постоянной основе уже после выхода на пенсию в 55 лет. Сейчас день Галины детально расписан, она ежедневно приезжает в офис на Пушкинскую, где вместе с коллегами разрабатывает программы для ветеранов, и порой даже пропускает встречи экскурсионной мастерской. Посмотреть все встречи потом получается в записи.

«У меня активная семья, и родные меня поддерживают. Я считаю, что работать на кого-то нужно в молодости, а позже — делать то, что ты умеешь, что нравится, и желательно самостоятельно. Стереотип о том, что человек должен уйти на отдых «вовремя», сейчас мне кажется смешным и даже примитивным: думаю, нужно всю жизнь, пока позволяет здоровье, делать что-то полезное. Представление о том, что придётся сесть дома и вообще ничего не делать, — для меня это ужас!»

Некоторые слушатели мастерской, как, например, 59-летняя Анна Бобашева, только недавно вышли на пенсию и теперь тоже ищут новое дело и «перестраивают» себя. Женщина всю жизнь интересовалась гуманитарными науками, но работала в физико-химических лабораториях, два десятилетия — в Российской академии наук. Время попробовать себя в другой сфере у Анны появилось только теперь.



Анна Бобашева Фото: Из личного архива

Минувшим летом она провела первую экскурсию по Выборгу для группы из 10 человек. «Ну, конечно, до экскурсовода мне ещё далеко, но я немного подготовилась, их поводила немного», — вспоминает она первый опыт.

К январю Анна хотела бы разработать экскурсию о дореволюционных благотворительных заведениях в районе Удельной. Как местной жительнице он ей наиболее интересен. Дочь горожанки инициативу поддерживает и то и дело спрашивает, как идут дела с разработкой.

«Я думаю, что таких, как мы, море. Хорошо, когда есть выбор, — подытоживает Мария Пампушкина, — Это раньше — идешь в магазин, видишь единственное пальто и думаешь: «Вот хорошо!» — и берёшь. А сейчас их 376, таких пальто. И нужно выбирать», — рассуждает она о том, почему хотела бы видеть в городе как можно больше вариантов экскурсионных программ для всех вне зависимости от возраста.

Занятия «старших» с кураторами продлятся до января.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

