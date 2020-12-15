Петербуржец залез в квартиру к бывшей подруге и ребёнку, как спецназовец, а затем избил их и обокрал

По материалам дела, утром 8 июня прошлого года Беляев с помощью страховочного оборудования залез в квартиру на 22-м этаже дома 36 по Парашютной улице. Там обитала его бывшая сожительница с их общим ребёнком. Женщина не хотела видеть в гостях своего экс-возлюбленного, поэтому тот выбрал вариант с проникновением через балкон. После того, как Беляев с грохотом и звоном оказался в квартире, его бывшая женщина начала активно обороняться и выпихивать непрошеного гостя. Мужчина начал угрожать убийством женщине и ребёнку.

Чтобы не быть пустословным, он не менее 7 раз ударил женщину кулаком, схватил ладонями за шею и начал душить. Ребёнка он схватил за ноги и потащил по полу к окну, затем взял под мышки, тряс и избивал кулаками. После этого Беляев тайно взял с тумбочки 20 тысяч рублей и покинул квартиру.

Подсудимый вину признал лишь частично. Он указал, что с заявительницей прожил долго, у них есть совместный ребёнок. До 2019 года жили нормально, хоть и ругались. Напряжение возникло на почве употребления женщиной наркотических средств. Беляев стал подозревать, что она тратит деньги на наркотики, так как ранее была судима по 228-й статье УК. Постепенно скандалы привели к расставанию. Сперва, со слов Беляева, ребёнок жил с ним, но потом бывшей возлюбленной удалось добиться передачи мальчика ей. Встречи с отцом, вопреки решению суда, она запрещала, а потом и вовсе скрыла место жительства сына.

3 июня Беляев обратился в полицию, чтобы разыскать ребёнка. Видя бездействие органов, решил действовать сам. Нашёл квартиру 8 июня, но нормального разговора не получилось. Он позвонил в полицию и попросил, чтобы кто-нибудь подъехал, но ему отказали, в связи с чем он решил проникнуть в квартиру через окно, как спецназовец.