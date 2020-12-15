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Фенолы и фториды. «Гринпис» снова обнаружил непорядок в Карповке

«Гринпис» нашел в Карповке превышения предельно допустимых значений по содержанию фенолов. Раньше на реке постоянно замечали пленку, там проходили дноочистные работы.

Как сообщили «Фонтанке» в «Гринпис», сами заборы делали еще в ноябре, по четной стороне реки у Карповского моста. Судя по полученным результатам, в воде есть превышения по фенолам: показатель — 0,0154 мг на литр при нормативном количестве 0,001 мг на литр. По фторид-ионам содержание составляет 0,266 мг/л, предельно допустимая концентрация — 0,05 мг/л.

17 ноября, примерно тогда же, когда производились заборы, специалисты Северо-Западного управления Росприроднадзора выезжали на Карповку из-за сообщений об образовании пленки на поверхности воды. В это время там уже некоторое время шли дноочистные работы по заказу комитета по природопользованию. Как говорится в ответе ведомства на запрос депутата Марии Щербаковой, пленочные продукты действительно были найдены у Аптекарского моста, но в незначительном количестве; в Большой Невке у Гренадерского их не было. Источником загрязнения может являться как раз дноочистка, решили в Росприроднадзоре. В адрес подрядчика ГУП «Экостроя» было направлено предостережение о недопустимости отклонения от природоохранных мероприятий.

Ранее «Гринпис» брал пробы воды в Карповке непосредственно в том месте, где местные жители обращали внимание на загрязнение. Нашли превышение по фенолам и нефтепродуктам. Комитет по природопользованию тогда не стал комментировать исследование, не располагая информацией о соблюдении требований при его проведении. «Вместе с тем, сообщаем, что на реке Карповке в настоящий момент проводятся дноочистные работы, в процессе которых на поверхность воды может подниматься органическая пленка различного происхождения, — подчеркнули там. — В зоне производства работ соблюдаются необходимые требования производства работ: установлены боновые заграждения, в которых скапливается пленка для последующей ликвидации». «Фонтанка» попросила комитет прокомментировать новые данные.

Комитет и раньше объяснял появление пятен на Карповке вторичным загрязнением из-за дноочистки. Однако главным хитом этого сезона стала Смоленка: там также проводятся работы, а читатели регулярно сообщают о неприглядном виде реки.

© Фонтанка.Ру

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