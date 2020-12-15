Настоятеля главного собора Гатчины после визита налетчиков увезли в больницу. Полиция выяснила, сколько люди в масках вынесли из дома священника

62-летнему протоиерею Владимиру Фееру потребовалась помощь врачей после визита людей в масках в его дом на Речной улице в Вырицах.



Как стало известно «Фонтанке» 15 декабря, настоятеля Гатчинского кафедрального собора Святого Апостола Павла увезли в Гатчинскую ЦРБ. По предварительной информации, священник потерял много крови из-за порезов, которые оставили ему неизвестные, ворвавшиеся утром в его дом. Они нанесли протоиерею несколько ударов, сковали руки наручниками и требовали ключи от сейфа, применяя нож. Из ящика налетчики похитили 290 тысяч рублей. После чего скрылись. Священнику смог помочь родственник, который и вызвал полицию.

