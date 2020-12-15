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Настоятеля главного собора Гатчины после визита налетчиков увезли в больницу. Полиция выяснила, сколько люди в масках вынесли из дома священника

62-летнему протоиерею Владимиру Фееру потребовалась помощь врачей после визита людей в масках в его дом на Речной улице в Вырицах.

Как стало известно «Фонтанке» 15 декабря, настоятеля Гатчинского кафедрального собора Святого Апостола Павла увезли в Гатчинскую ЦРБ. По предварительной информации, священник потерял много крови из-за порезов, которые оставили ему неизвестные, ворвавшиеся утром в его дом. Они нанесли протоиерею несколько ударов, сковали руки наручниками и требовали ключи от сейфа, применяя нож. Из ящика налетчики похитили 290 тысяч рублей. После чего скрылись. Священнику смог помочь родственник, который и вызвал полицию.

По данным издания, врачи сейчас оказывают помощь настоятелю, но, скорее всего, отправят его на амбулаторное лечение, то есть домой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Разбой».

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Комментарии (6)

Alesis
«В Вырицах»? У нас в области несколько Выриц?
Alesis
«На Речной улице в Вырицах»? У нас в области несколько Выриц?
Cashmare
уж для таких-то сумм бесовская банковская карточка как-то надежнее
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