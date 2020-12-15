Настоятель главного собора Гатчины стал жертвой нападения в своем доме

Полиция Гатчинского района разыскивает злоумышленников, напавших на настоятеля храма. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.



По данным ведомства, около 10 утра сегодня в полицию позвонил мужчина и сообщил, что его родственник — настоятель храма — стал жертвой грабителей прямо в своем доме.



По словам заявителя, злоумышленники избили мужчину, надели на него наручники и, отобрав телефон и ключи от сейфа, скрылись.



По данным «Фонтанки», в доме, который посетили налетчики, проживает настоятель Гатчинского кафедрального собора Святого Апостола Павла.

