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Настоятель главного собора Гатчины стал жертвой нападения в своем доме

Полиция Гатчинского района разыскивает злоумышленников, напавших на настоятеля храма. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По данным ведомства, около 10 утра сегодня в полицию позвонил мужчина и сообщил, что его родственник — настоятель храма — стал жертвой грабителей прямо в своем доме.

По словам заявителя, злоумышленники избили мужчину, надели на него наручники и, отобрав телефон и ключи от сейфа, скрылись.

По данным «Фонтанки», в доме, который посетили налетчики, проживает настоятель Гатчинского кафедрального собора Святого Апостола Павла.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Пострадавшего мужчину осматривают медики.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (9)

Johnni
Видать было чем поживиться в шубохранилище
Майор Пронин
Вся Таллинская трасса от Горелово через Красное село до Гатчины и дальше, на мой взгляд, превратилась в один большой кишлак или аул, как кому ближе...
260551481
Бог дал, Бог взял...
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