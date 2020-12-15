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При коронавирусе, по оценке медиков, женщины теряют обоняние чаще мужчин

Человек, заболевший COVID-19, может не чувствовать вкус пищи и напитков на протяжении трех-десяти дней.

Как сообщает 15 декабря ТАСС, по словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, на потерю или искажение вкуса жалуются более 50 % пациентов с ковидом.

«Нарушения вкуса и обоняния проходят в среднем у пациентов через неделю. Потеря обоняния встречается чаще у женщин и длится от четырех до 11 дней, потеря вкуса проходит немного быстрее и продолжается обычно от 3 до 10 дней», — рассказала врач.

При этом нарушение обоняния, по её словам, встречается у больных коронавирусом более чем в 80 % случаев. Потеря восприимчивости к запахам встречается чаще у женщин.

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