В детском саду на Благодатной искали бомбу. Внеплановую прогулку юным билингвам обеспечил аноним

Анонимное сообщение с угрозой взрыва проверяли в Московском районе Петербурга. Встревоживший детей и воспитателей не стал недооценивать маскировку.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 декабря, накануне расписание в билингвальном частном детском саду на Благодатной, 34, нарушил звонок на мобильный телефон управляющей. Пожелавший остаться неизвестным мужчина был краток: сообщил о бомбе, которую будто бы стоит искать рядом с детьми, и оборвал звонок.



В три часа детей и сотрудников эвакуировали. Пока полицейские и служебная собака проверяли здание и прилегающую территорию, морозным воздухом дышали 26 человек. Взрывоопасных предметов найдено не было. Номер, с которого звонил неизвестный, правоохранителям ничего не дал: установить личность мужчины пока не представляется возможным. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

