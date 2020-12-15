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В детском саду на Благодатной искали бомбу. Внеплановую прогулку юным билингвам обеспечил аноним

Анонимное сообщение с угрозой взрыва проверяли в Московском районе Петербурга. Встревоживший детей и воспитателей не стал недооценивать маскировку.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 декабря, накануне расписание в билингвальном частном детском саду на Благодатной, 34, нарушил звонок на мобильный телефон управляющей. Пожелавший остаться неизвестным мужчина был краток: сообщил о бомбе, которую будто бы стоит искать рядом с детьми, и оборвал звонок.

В три часа детей и сотрудников эвакуировали. Пока полицейские и служебная собака проверяли здание и прилегающую территорию, морозным воздухом дышали 26 человек. Взрывоопасных предметов найдено не было. Номер, с которого звонил неизвестный, правоохранителям ничего не дал: установить личность мужчины пока не представляется возможным. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (2)

264535571
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Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо..
Cashmare
ну нельзя с утра такие заголовки... читал, долго думал, про каких пингвинов идёт речь
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