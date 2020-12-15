Несколько часов минувшей ночью в одной из башкирских деревень тушили пожар в деревянном здании, полном пожилых людей.
Как сообщают в ГУ МЧС и СУ СК по Республике Башкортостан, 15 декабря около 02:50 начался пожар в здании автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых» в деревне Ишбулдино Абзелиловского района. Когда пожарные прибыли, деревянное одноэтажное строение с мансардой размером 9 на 8 метров горело по всей площади. Открытое горение удалось ликвидировать в 04:31, а пожар полностью — в 06:00. В помещении находились 15 человек, четверым удалось самостоятельно покинуть его. В ходе тушения обнаружены тела 11 человек.
По данным главы администрации Абзелиловского района Ильдара Нафикова, в здании
ГУ МЧС по Республике Башкортостан
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Они осматривают место происшествия, изучают документы, на основании которых пожилым людям оказывались услуги, устанавливают родственников и законных представителей потерпевших, а также все причины и условия происшествия. Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль руководителем следственного управления республики.