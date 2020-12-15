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В доме престарелых в Башкирии погибли 11 человек, спаслись сотрудники

Несколько часов минувшей ночью в одной из башкирских деревень тушили пожар в деревянном здании, полном пожилых людей.

Как сообщают в ГУ МЧС и СУ СК по Республике Башкортостан, 15 декабря около 02:50 начался пожар в здании автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых» в деревне Ишбулдино Абзелиловского района. Когда пожарные прибыли, деревянное одноэтажное строение с мансардой размером 9 на 8 метров горело по всей площади. Открытое горение удалось ликвидировать в 04:31, а пожар полностью — в 06:00. В помещении находились 15 человек, четверым удалось самостоятельно покинуть его. В ходе тушения обнаружены тела 11 человек.

Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан
Фото: СУ СК по Республике Башкортостан
Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан
Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан
Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

По данным главы администрации Абзелиловского района Ильдара Нафикова, в здании 1960-х годов постройки находилось 16 человек и из огня удалось вывести пятерых. «Несмотря на сработавшие извещатели, 11 человек спасти не удалось», — написал он на своей странице во «ВКонтакте». В районе введен режим чрезвычайной ситуации. Представитель администрации Абзелиловского района рассказал РИА «Новости», что спаслись сотрудники дома престарелых, погибли пожилые постояльцы.

ГУ МЧС по Республике Башкортостан

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Они осматривают место происшествия, изучают документы, на основании которых пожилым людям оказывались услуги, устанавливают родственников и законных представителей потерпевших, а также все причины и условия происшествия. Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль руководителем следственного управления республики.

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Комментарии (5)

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Заранее большое человеческое спасибо..
Владимир Максимов
Пенсионный фонд расходы оптимизирует?
bluxer
Виноват, конечно, лично Путин.
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