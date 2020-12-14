Минпромторг: Около 60 розничных сетей готовы подписать соглашение о стабилизации цен на сахар и масло

Около 60 крупных российских розничных сетей, Масложировой союз РФ и Союз сахаропроизводителей РФ готовы подписать соглашение о стабилизации цен. Об этом 14 декабря сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.



«Будет сделано все, чтобы цены стабилизировать. <...> Будет подписано соглашение между ретейлерами. <...> Сегодня к этому подписанию готовы почти 60 крупных и федеральных, и региональных розничных сетей <...> и два союза — масложировой и сахарный», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС).