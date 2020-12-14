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Минпромторг: Около 60 розничных сетей готовы подписать соглашение о стабилизации цен на сахар и масло

Около 60 крупных российских розничных сетей, Масложировой союз РФ и Союз сахаропроизводителей РФ готовы подписать соглашение о стабилизации цен. Об этом 14 декабря сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

«Будет сделано все, чтобы цены стабилизировать. <...> Будет подписано соглашение между ретейлерами. <...> Сегодня к этому подписанию готовы почти 60 крупных и федеральных, и региональных розничных сетей <...> и два союза — масложировой и сахарный», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС).

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев представили в правительстве РФ меры по стабилизации цен на социально значимые продукты. Планируется, что до 20 декабря с производителями сахара и подсолнечного масла, а также розничными сетями заключат соответствующие соглашения, которые будут действовать до конца первого квартала 2021 года под контролем Федеральной налоговой службы (ФАС).

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Комментарии (3)

ZloyKot
Вот теперь то заживем! Бум масло с сахаром кушать! )
Михаил Азаров
Не держите народ за лохов, скажите правду - больше дорожать не будет, итак навар выше крыши.
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