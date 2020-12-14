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Адвокат Соколова нашел минимум 7 причин просить в наказание историку не больше восьми лет

Сергей Лукьянов, адвокат Олега Соколова, привёл семь причин, по которым приговор подсудимому надо смягчить. По совокупности он не должен сидеть больше восьми лет.

В своей речи на заседании 14 декабря Лукьянов контраргументировал к доводам обвинения. Например, по словам адвоката, не может идти речь о подготовке к убийству, хотя бы потому, что его непредумышленность прописана в обвинительном заключении. Также он ответил на довод о том, что Соколов со своего телефона звонил Ещенко и в биллинге указано, что соединение было несколько секунд — то есть телефон историк, как говорил, не выкинул в реку. Лукьянов отметил, что в том же биллинге не указана базовая станция, а значит звонил Соколов на выключенный телефон и все, что услышал, — «абонент не доступен».

Умысел Соколова Лукьянов назвал косвенным и привёл в его защиту семь смягчающих обстоятельств. Кроме детей, здоровья, положительных характеристик, это, например, противоправность и аморальность действий самой убитой. Оскорбления детей стали причиной, а длительная психотравма из-за травли со стороны научного оппонента Понасенкова — условием.

По делу о хранении оружия, считает Лукьянов, должно быть минимальное наказание в виде ограничения свободы. По дело об убийстве — не более восьми лет.

Гособвинение попросило 13 лет за убийство, три за хранение оружия и 15 по совокупности.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

260695231
В общем, старика отпустить, а срок дать Понасенкову.
Chinalove
Ну после Ефремова этому тоже давать 8 - совсем некрасиво.
Coulthard
Хотя б 8 дали, какие уж там 13. И то вряд ли выдержит, думается.
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