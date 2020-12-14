Адвокат Соколова нашел минимум 7 причин просить в наказание историку не больше восьми лет

Сергей Лукьянов, адвокат Олега Соколова, привёл семь причин, по которым приговор подсудимому надо смягчить. По совокупности он не должен сидеть больше восьми лет.



В своей речи на заседании 14 декабря Лукьянов контраргументировал к доводам обвинения. Например, по словам адвоката, не может идти речь о подготовке к убийству, хотя бы потому, что его непредумышленность прописана в обвинительном заключении. Также он ответил на довод о том, что Соколов со своего телефона звонил Ещенко и в биллинге указано, что соединение было несколько секунд — то есть телефон историк, как говорил, не выкинул в реку. Лукьянов отметил, что в том же биллинге не указана базовая станция, а значит звонил Соколов на выключенный телефон и все, что услышал, — «абонент не доступен».