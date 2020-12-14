В Англии обнаружен новый «быстро растущий» тип коронавируса. В Лондоне вводят максимально жёсткие ограничения

Самый высокий уровень ограничений вводят в столице Лондона с 16 декабря. Об этом на пресс-конференции 14 декабря заявил секретарь минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, предупредив о новом распространении нового типа коронавируса, пишет BBC.

По словам Хэнкока, был идентифицирован новый вариант COVID+19, который, возможно, «растет быстрее», чем существующие варианты. Выявлено уже более 1000 случаев заражения им — преимущественно на юге Англии. Великобритания уже уведомила Всемирную организацию здравоохранения. При этом представитель минздрава уточнил, что вряд ли этот тип вируса вызывает более серьезное заболевание, чем другие варианты.