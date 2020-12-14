В Англии обнаружен новый «быстро растущий» тип коронавируса. В Лондоне вводят максимально жёсткие ограничения

Самый высокий уровень ограничений вводят в столице Лондона с 16 декабря. Об этом на пресс-конференции 14 декабря заявил секретарь минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, предупредив о новом распространении нового типа коронавируса, пишет BBC.
По словам Хэнкока, был идентифицирован новый вариант COVID+19, который, возможно, «растет быстрее», чем существующие варианты. Выявлено уже более 1000 случаев заражения им — преимущественно на юге Англии. Великобритания уже уведомила Всемирную организацию здравоохранения. При этом представитель минздрава уточнил, что вряд ли этот тип вируса вызывает более серьезное заболевание, чем другие варианты.
23 миллиона человек в некоторых других районах Англии уже живут по мерам 3-го уровня, теперь к ним присоединятся жители Лондона, Эссекса и частично Хартфордшира. Это значит, что закроются все заведения общественного питания. Пабы, рестораны и кафе будут работать только навынос. Развлекательные заведения, такие, как боулинг и кинотеатры, тоже прекратят принимать клиентов. Общаться с другими семьями (в группах до шести человек) можно только на открытом воздухе. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей.
Накануне в Лондоне выявили 4,1 тыс. новых случаев заражения.