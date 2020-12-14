В Петербурге горит кровля одного из цехов Балтийского завода. Пожар тушат по повышенному номеру сложности

Петербургские пожарные работают над локализацией возгорания на территории Балтийского завода на Косой линии Васильевского острова, 16, корпус 1. Об этом «Фонтанке» сообщили в городском управлении МЧС вечером 14 декабря.

По предварительной информации, горит кровля железобетонного цеха сборки металлических корпусов размером 60 на 300 метров и высотой 30 метров, обшитого сендвич-панелями. Площадь горения составляет 50 квадратных метров.

Пожар тушат по повышенному номеру сложности 1-БИС. В локализации возгорания задействованы группировка от РСЧС — 21 единица спецтехники и 63 человека, из которых от МЧС — 12 единиц спецтехники и 48 человек.