FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -2
72.93р88.58р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

В Петербурге горит кровля одного из цехов Балтийского завода. Пожар тушат по повышенному номеру сложности

Петербургские пожарные работают над локализацией возгорания на территории Балтийского завода на Косой линии Васильевского острова, 16, корпус 1. Об этом «Фонтанке» сообщили в городском управлении МЧС вечером 14 декабря.

По предварительной информации, горит кровля железобетонного цеха сборки металлических корпусов размером 60 на 300 метров и высотой 30 метров, обшитого сендвич-панелями. Площадь горения составляет 50 квадратных метров.

Пожар тушат по повышенному номеру сложности 1-БИС. В локализации возгорания задействованы группировка от РСЧС — 21 единица спецтехники и 63 человека, из которых от МЧС — 12 единиц спецтехники и 48 человек.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Балтийского завода, специалисты уже справились с огнем, поэтому угрозы его дальнейшего распространения нет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Андрей Тимесков
Не вижу проблемы.
Возьмите счётчик радиации и сходите на место происшествия.
Потом нам расскажете о результатах .
Bobr Dobr
Выпейте поллитра йода. Радиацию как рукой снимет.
Пю Ре
Это фантомы псевдомашин. Где-то есть главная, она то и наводит их))) Это к чему, к показаниям вашего счетчика. Там наверное и контролёр броидт, и бюрера встретить можно))))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний