Netflix анонсировал новые сериалы. Исполнитель роли Мистера Бина займется пчелами, а соавтор Бриджит Джонс — ведьмой

Вторая история рассказывает о двух сестрах, одна из которых превращается в монстра. Сценаристом проекта «Песня кукушки» выступит Сара Доллард, работающая над «Доктором Кто».

Стриминговый гигант Netflix готовится выпустить семь новых британских сериалов. Как отмечает Variety , создателем одного из них — «Человек против пчелы» — выступит Роуэн Аткинсон, известный по роли мистера Бина в одноимённом комедийном шоу. Он же исполнит главную роль. Его герой, проживающий в большом особняке, начал войну с насекомыми.

Тему сверхъестественного затронут и в других проектах. Так, главный герой сериала «Не так уж плох» — 16-летний сын самой опасной и злобной ведьмы, которому приходится мириться с постоянным контролем. Больше всего окружающие боятся того, чтобы мальчик не пошел по стопам своей матери. Среди продюсеров — Джонатан Кавендиш, известный, в частности, работой над историями про Бриджит Джонс.



Главной героине сериала «Семь смертей Эвелины Хардкасл», судя по описанию проекта, предстоит быть убитой на балу-маскараде, а потом воскреснуть ещё несколько раз в разных телах, пока напавший не будет найден.



О жизни охотников за нечистью узнают зрители «Локвуда и компании». Серии базируются на одноимённых фэнтези-книгах писателя Джонатана Страуда.



Публицист, актер и комик Ричард Гэдд, писавший сценарии для «Полового воспитания», станет исполнителем главной роли в «Детёныше северного оленя». Сюжет построен вокруг странных отношений персонажа и фанатки, преследующей его. Отмечается, что история основана на реальных событиях и опыте Гэдда.

