Google разбирается с масштабным сбоем. Отвлечься от работы на YouTube уже можно

Около часа продлились неполадки с отдельными сервисами Google по всему миру в понедельник, 14 декабря. По данным Downdetector, примерно в половине четвёртого вечера поток жалоб начал сходить на нет.



Восстановлена работа YouTube — теперь отвлечься на видео можно не только в режиме «инкогнито», но и со своей учётной записи. При попытке зайти в «Документы» Google больше не выдаёт сообщение об ошибке. Некоторые продолжают отмечать не слишком оперативную доставку писем, но Gmail также работает.

Жалобы посыпались около половины третьего дня. Неполадки фиксировали в России, Германии, Франции, Великобритании, Турции, Чехии, Румынии, Украине и других странах. У 86% пользователей Google были сложности со входом в учетную запись, у 13% — с поиском. Почти половина жалоб на YouTube касалась сбоев при просмотре видео.