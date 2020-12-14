В работе Google произошёл глобальный сбой. Задело Европу, но жалуются в основном на русском

У интернет-пользователей возникли проблемы с отдельными сервисами Google 14 декабря. Больше всего неудобств вызывает сбой видеохостинга YouTube.



По данным Downdetector, неполадки фиксируют пользователи по всему миру. Больше всего жалоб приходится на Украину, Чехию, Францию, Италию, Германию, есть проблемы в Польше, Румынии, Ирландии, Великобритании и России. При этом большинство комментариев о сбое YouTube поступает на русском языке.

Кроме видеохостинга, упали сервисы Google: почта, игры, документы, диск. Телеграм-канал «Сайберсекьюрити и Ко» объясняет неполадки сбоем в одном из корневых дата-центров Google в Атланте и уточняет: упало всё. При этом авторы подсказывают временный лайфхак: пользоваться сервисами анонимно, без входа в учётную запись.