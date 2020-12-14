В этом году поисковое движение «ЛизаАлерт» получило поистине общероссийский масштаб и общенациональную известность. Школа поискового движения обучила тысячи людей приемам розыска пропавших. А поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер с 1 января 2020 года отработал 2380 заявок на поиск людей, найдено живыми 2097.

К сожалению, Алина не смогла лично присутствовать на церемонии, но подключилась по Zoom.

«Очень важно, когда то, что ты делаешь, становится заметным, когда на это обращают внимание. Мне очень приятно, что я оказалась в номинации со столь достойными людьми. Но было бы неправильно говорить, что это моя заслуга. Это заслуга всех ребят», — сказала Павлюкова.



Напомним, экспертный совет премии составил топ-10 персон, чьи достижения в различных областях оказались наиболее значительны в этот необычный во всех отношениях год. Эти люди внесли вклад в развитие науки и культуры, продвигали важнейшие общественные инициативы, совершали научные открытия и спасали других.



«Человек года 2020» — номинанты

На церемонии поисковый отряд «Лиза Алерт» Питер представлял Виктор Витюк. Среди номинантов были врачи, ученые, волонтеры, деятели культуры. «Я бы хотел, чтобы победили все, но выбор тоже хороший», — сказал главный редактор Фонтанки Александр Горшков. Все претенденты получили памятные дипломы и овации.

Партнер номинации «Человек года» — оператор мобильной связи Tele2. Компания третий год поддерживает премию «Признание и Влияние» в Санкт-Петербурге. В этом году представители компании вошли в состав экспертного совета номинации».

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Человек года» — номинация про открывателей, новаторов, про смелых и трудолюбивых людей, которые стремятся сделать мир лучше. Мы на собственном опыте знаем, что люди — основа любого дела и достижения, а этот год показал наивысшую ценность профессионализма во всех сферах нашей жизни. Все номинанты достойны награды, будь это ученые, деятели культуры или волонтеры. Но читатели Фонтанки сделали свой выбор. Поисковое движение «ЛизаАлерт» в этом году помогло найти более двух тысяч человек в Петербурге, выполняя свою задачу даже в самых непростых обстоятельствах этого года. Они не только качественно организуют свою деятельность, но учат других приемам розыска пропавших. Эта работа по праву заслужила признание петербуржцев.