Под Петербургом угонщики пошли по кредитным машинам и прихватили новый «Лексус» почти за 5 млн руб.

За воскресенье, 13 декабря, во Всеволожском районе Ленобласти от хозяев уехали два кредитных автомобиля. Среди них и дорогой «Лексус», кредит за который успели выплатить больше чем наполовину.



Как стало известно «Фонтанке», в полицию обратилась 24-летняя жительница Бугров, работающая менеджером по продажам в одной из коммерческих фирм. Девушка сообщила, что с 16:00 до 22:50 13 декабря с неохраняемой парковки у дома 1 по Тихой улице в Буграх был похищен ее Lexus RX 300 стоимостью 4,8 миллиона рублей. Машина 2020 года выпуска куплена в кредит, по которому успели выплатить 3 174 000 рублей.