Под Петербургом угонщики пошли по кредитным машинам и прихватили новый «Лексус» почти за 5 млн руб.

За воскресенье, 13 декабря, во Всеволожском районе Ленобласти от хозяев уехали два кредитных автомобиля. Среди них и дорогой «Лексус», кредит за который успели выплатить больше чем наполовину.
Как стало известно «Фонтанке», в полицию обратилась 24-летняя жительница Бугров, работающая менеджером по продажам в одной из коммерческих фирм. Девушка сообщила, что с 16:00 до 22:50 13 декабря с неохраняемой парковки у дома 1 по Тихой улице в Буграх был похищен ее Lexus RX 300 стоимостью 4,8 миллиона рублей. Машина 2020 года выпуска куплена в кредит, по которому успели выплатить 3 174 000 рублей.
На записях с камер наблюдения видно, как в 16 часов девушка припарковала свой «Лексус», а в 18:08 к автомобилю подошел некий мужчина в черной кепке и медицинской маске, сел в него и уехал. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (ст. 158, ч. 4, п. «б», УК РФ).
В тот же день во Всеволожске автомобиля лишился рабочий одного из петербургских перевозчиков. 42-летний мужчина рассказал полиции, что между 10 утра и половиной седьмого часа вечера от дома 1 по Станционной улице, неподалеку от железнодорожной станции Мельничный Ручей, пропал его белый Renault Kaptur 2019 года. Машина тоже была куплена в кредит, по которому успели выплатить 540 тысяч рублей.
Ущерб потерпевший оценил в 1,302 миллиона рублей. Полиция также возбудила уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.