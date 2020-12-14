Полиция Сочи проводит проверку после заявления жителя города о том, что охранник магазина разбил ему машину за визит без маски. «В полицию обратился пострадавший мужчина. Материал по данному делу зарегистрирован, проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщает 14 декабря РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства. Источник агентства уточнил, что инцидент произошёл в магазине «Фикс Прайс» в Центральном районе Сочи.

Это случилось ещё на прошлой неделе. Фотографии разбитой машины и видеозаписи (с охранником, разбивающим стекло, и с пострадавшим, у которого на лице раны от разбитого стекла) были размещены в соцсетях. Водитель рассказывал, что зашёл в магазин без маски, и ему отказали в обслуживании, а когда вернулся к машине за маской, то один из охранников бросился на него и разбил автомобиль.