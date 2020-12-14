Полиция Сочи проводит проверку после заявления жителя города о том, что охранник магазина разбил ему машину за визит без маски.
«В полицию обратился пострадавший мужчина. Материал по данному делу зарегистрирован, проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщает 14 декабря РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
Источник агентства уточнил, что инцидент произошёл в магазине «Фикс Прайс» в Центральном районе Сочи.
Это случилось ещё на прошлой неделе. Фотографии разбитой машины и видеозаписи (с охранником, разбивающим стекло, и с пострадавшим, у которого на лице раны от разбитого стекла) были размещены в соцсетях. Водитель рассказывал, что зашёл в магазин без маски, и ему отказали в обслуживании, а когда вернулся к машине за маской, то один из охранников бросился на него и разбил автомобиль.
Под постом есть комментарий якобы от лица охранника, в нём излагается другая версия: «Я тот охранник. Он не заплатил за какую-то мелочь, кассирше сказал, что платить не будет, так как она требовала маску, и ушел. Она позвала меня, дала приметы. Когда я вышел из магазина, он быстро сел в своё такси и заперся. На призывы оплатить вынесенный товар он угрожал мне расправой и всякой чушью нецензурно, снимал на телефон и хотел уехать, но я встал перед машиной, а он попытался совершить на меня наезд, я отскочил и от страха за свою жизнь и возмущения автоматически врезал по боковому стеклу, и он на всех газах скрылся. Через пару часов меня забрали в полицию по его заявлению и тоже угрожали расплатой. А то, что человек совершил воровство, говорили, что это ерунда... Вот так».