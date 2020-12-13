Москвич использовал 10-летнюю дочь для доставки тяжёлых наркотиков

Столичная полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Москвы, который использовал свою 10-летнюю дочь в качестве наркокурьера. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.



Согласно данным, в подъезде одного из домов на Шипиловской улице была обнаружена 10-летняя девочка. При личном досмотре у нее нашли 76 свертков с веществом неизвестного происхождения. Исследование показало, что в пакетах был тяжёлый синтетический наркотик.



«Полицейские установили, что ребенок действовал по указанию своего отца. После проведенных следственных действий девочка была помещена в одно из столичных медицинских учреждений, 47-летний отец ребенка задержан», — говорится в сообщении.

